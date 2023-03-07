Что нельзя делать перед 8 марта: предостережения для женщин и мужчин

8 марта отмечают Международный женский день, а точнее день борьбы за права женщин. В Украине этот праздник еще не отменили и не перенесли, поэтому готовиться к дате все же стоит.
Что нельзя делать накануне 8 марта - читайте ниже в материале Styler.
В прежние времена в этот день наблюдали возвращение птиц из теплых краев. Их прилет всегда означал уход зимы и наступление тепла. Для того чтобы ускорить этот процесс, можно повесить скворечник и кормушку. Таким образом, предки будто зазывали птиц домой.
Среди других наблюдений - погода. Если в преддверии 8 марта погода портится, такой будет и осень. Поэтому можете заняться подкормкой растений, посадкой рассады и другими огородно-полевыми делами. Семена нужно сначала сбрызнуть водой, очертить их безымянным пальцем и сказать: "Вы растете, урожай хороший приносите".
Для привлечения удачи наши предки готовили к 8 марта черную уху. Это древнее блюдо, которое готовят на огурцовом рассоле, добавляют корни и пряности.
Поговаривают, что существовала традиция, когда женщина вязала своему избраннику какую-нибудь вещь. Он должен был проходить в ней до обеда, а потом сказать, было ли ему удобно. Если да, то семейная жизнь будет слаженной, а если нет - могут возникать недоразумения и трудности.
Раньше мы рассказывали, какие цветы нельзя дарить женщинам и девушкам не праздники.
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