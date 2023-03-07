Что нельзя делать перед 8 марта: предостережения для женщин и мужчин

Что категорически запрещено перед праздником

Не убивайте пауков, особенно если они плетут паутину. Иначе в вашем доме будет нищета и горе.

Женщинам следует быть в этот день не в женском кругу. Давние приметы говорят, что тогда год может пройти в сплетнях без внимания объекта вашей симпатии. Обязательно должен быть хоть один мужчина в окружении.

Не проводите день в одиночестве. Тогда в вашем доме к лету не будет ни одного гостя.

Не унывайте утром, потому что так пройдет весь день и сбудутся ваши страхи.

Не убирайте дома. Вымоете весь позитив и выметете всю радость.

Не ходите в старых вещах, иначе привлечете к себе болезни и проблемы.

Отцу нельзя ссориться с дочерью, иначе отношения никогда не наладятся.

Наблюдение предков

В прежние времена в этот день наблюдали возвращение птиц из теплых краев. Их прилет всегда означал уход зимы и наступление тепла. Для того чтобы ускорить этот процесс, можно повесить скворечник и кормушку. Таким образом, предки будто зазывали птиц домой.

Среди других наблюдений - погода. Если в преддверии 8 марта погода портится, такой будет и осень. Поэтому можете заняться подкормкой растений, посадкой рассады и другими огородно-полевыми делами. Семена нужно сначала сбрызнуть водой, очертить их безымянным пальцем и сказать: "Вы растете, урожай хороший приносите".

Для привлечения удачи наши предки готовили к 8 марта черную уху. Это древнее блюдо, которое готовят на огурцовом рассоле, добавляют корни и пряности.

Поговаривают, что существовала традиция, когда женщина вязала своему избраннику какую-нибудь вещь. Он должен был проходить в ней до обеда, а потом сказать, было ли ему удобно. Если да, то семейная жизнь будет слаженной, а если нет - могут возникать недоразумения и трудности.