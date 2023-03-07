Що не можна робити перед 8 Березня: застороги для жінок і чоловіків

8 Березня відзначають Міжнародний жіночий день, а точніше день боротьби за права жінок. В Україні це свято ще не скасували та не перенесли, тому готуватися до дати все ж варто.
Що не можна робити напередодні 8 Березня - читайте нижче в матеріалі Styler.
У цей день в давнину часто спостерігали повернення птахів із теплих країв. Їхній приліт завжди означав відхід зими та настання тепла. Для того, щоб прискорити цей процес, можна повісити шпаківню та годівничку. Таким чином предки ніби закликали птахів додому.
Серед інших спостережень - погода. Якщо напередодні 8 березня погода псується, такою буде й осінь. Тому можете зайнятися підживленням рослин, посадкою розсади та іншими городно-польовими справами. Насіння потрібно спочатку збризкати водою, окреслити їх безіменним пальцем і сказати: "Ви виростаєте, урожай хороший приносите".
Для залучення удачі наші пращури готували перед 8 березня чорну юшку. Це стародавня страва, яку готують на огірковому розсолі, додають коріння та прянощі.
Подейкують, що існувала традиція, коли жінка в'язала своєму обранцю якусь річ. Він повинен був проходити в ній до обіду, а потім сказати, чи було йому зручно. Якщо так, то сімейне життя буде злагодженим, а якщо ні - можуть виникати непорозуміння та труднощі.
Раніше ми розповідали, які квіти не можна дарувати жінкам і дівчатам не свята.
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