Что нельзя делать в новогоднюю ночь и как будут ловить нарушителей: важное объяснение
Обычно Новый год ассоциируется с фейерверками и громкими торжествами. Однако во время действия военного использовать петарды и салюты категорически запрещено. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Что запрещено делать в новогоднюю ночь
Оккупанты могут в самый неожиданный момент нанести очередные ракетные удары, поэтому важно позаботиться о собственной и безопасности родных и друзей, с которыми планируете встречать Новый год.
Важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасном месте.
Также правоохранители призывают отказаться от салютов в праздники.
"В первую очередь, подумайте о людях, которые могут воспринять фейерверк за взрывы. Мы все в этом вместе, поэтому будьте чуткими и поддержите других украинцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Украине действует запрет на распространение и использование пиротехники.
Не стоит забывать во время праздников и о действии комендантского часа. Нужно раньше времени распланировать все так, чтобы не находиться в это время на улице.
Однако, если вам нужна помощь, обращайтесь к полицейским в пункты поддержки. Адреса можно узнать по ссылке.
Как будут обнаруживать нарушителей
В эфире телемарафона пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева рассказала, если в сеть выложат видео с подходящим моментом, то его в первую очередь будут проверять криминальные аналитики. Основная задача - проверить правдивость ролика.
В частности, если выяснится, что видео не фейковое, то полицейские будут проводить опрос людей, которые могли что-то видеть или слышать.
Также устанавливают, расположены ли рядом с местом запуска камеры. В общем, прорабатывают все возможные варианты, чтобы найти нарушителя.
"Не думайте, что если вы где-то ночью запустили фейерверк, вас никто не видел и не слышал, и вы избежите наказания. Такого не будет", - добавила она.
Какое наказание ждет нарушителей
Марьяна Рева напомнила, что продавцов, продающих запрещенные салюты и петарды, ожидает административная ответственность, а именно штраф.
Также по городам могут проводить рейды. В частности, обходы происходят, когда поступают сообщения от неравнодушных граждан.
"Обращаемся к киевлянам и жителям других населенных пунктов: если вам известно о том, что где-то продают пиротехнику, которая, подчеркиваю еще раз, запрещена, то, пожалуйста, звоните на 102. Сообщайте. В дальнейшем мы будем реагировать или передавать информацию другим патрулям ", – сказала она.
Наказание зависит от того, как будет квалифицироваться поступок. Это может быть штраф, могут быть исправительные работы
Ранее мы сообщали, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год.
Также мы писали, что категорически нельзя делать 31 декабря и 1 января