Что нельзя делать в воскресенье вечером: эти действия могут навлечь беду

Не ссорьтесь и не конфликтуйте

Говорят, что ссора в воскресенье вечером навлекает "черную неделю" - весь последующий период будет наполнен обидами и стрессом. Особенно опасно выяснять отношения в семье.

Не занимайтесь уборкой

По приметам, мытье полов или вынос мусора в воскресенье после захода солнца "выносит" благосостояние из дома. Не стоит вообще в воскресенье заниматься домашними делами - шитье, вязание, стирка, глажка.

Не планируйте важных дел

Старые суеверия предостерегают: кто планирует большие перемены в воскресенье вечером - тому все пойдет не по плану. Время лучше потратить на отдых и подведение итогов.

Не давайте и не одалживайте деньги

Финансовые операции в этот период считаются неудачными. Есть поверье, что деньги "не вернутся", а с ними - и финансовая стабильность.

Не ложитесь спать с плохими мыслями

В народе верили: какие мысли у тебя перед сном в воскресенье - такими будет вся неделя. Не стоит засыпать с обидами, тревогой или злостью.

Не оставляйте грязную посуду

Хоть уборку и не советуют, но оставленная грязь - это "задержанный негатив". Посуду лучше помыть еще до захода солнца.

Не мойте волосы

И хотя грязным ходить не стоит, мыть волосы после захода солнца в воскресенье - не стоит. В древности верили, что этот процесс может смыть энергию и удачу, которые вы накопили за неделю. Чтобы сохранить положительную энергетику, - перенесите процедуру на другой день.

Почему вечер воскресенья такой особенный?

В древности люди верили, что именно в воскресенье после захода солнца открывается энергетический "переход" к новой неделе.

Это время, когда итоги прошлого еще держатся, а новое еще не пришло. Такой себе психологический и духовный "пороговый момент", когда стоит вести себя осторожнее.

Приметы на воскресный вечер

Услышишь сову - быть неспокойной неделе

Найдешь мелкие деньги на дороге - не бери, потому что потеряешь больше

Внезапно вспомнился человек - он нуждается в тебе или вспоминает тебя злой

Если перед сном расплакаться - вся неделя будет эмоционально тяжелой

Как провести воскресный вечер правильно