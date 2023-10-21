Что не так с ГИА и как ее изменят в Украине: что нужно знать родителям и детям

Что не так из ГИА сейчас

Украинской системе образования нужна стандартизированная оценка, которая исследует знание учеников за 1-4, 5-9 и 10-11 классы. Экспертная группа заключила, что инструментом такой оценки может стать ГИА.

Но здесь появляются несколько "но":

ГИА, которую проводили во всех учебных заведениях к пандемии, могла предоставить информацию только учебному заведению

педагогические коллективы учебных заведений разрабатывали инструмент, самостоятельно его использовали и самостоятельно оценивали результаты

в государство никакой информации об учебных достижениях учащихся не поступало, то есть у государства не было никаких целостных данных о качестве образования на разных его уровнях

Проведение ГИА таким образом никак не оценивает знание учеников объективно и, соответственно, не имеет никакого смысла. Потому нужны изменения.

Какие нововведения планируют

В конце этого учебного года МОН планирует провести пилотную государственную аттестацию с четвероклассниками по математике и украинскому языку и чтению.

В рамках пилотного проекта задачи ГИА будут соответствовать возрастным особенностям учеников 4-го класса. Именно тестирование будет проводить учитель без посторонних экспертов, но с четкой инструкцией своих действий. Проверку работ также будет осуществлять учитель

Кроме того, должностные лица размышляют над введением задач с устными ответами. Поскольку это сложнее, пилотный проект как раз и продемонстрирует уместность такого формата.

Что нужно знать девятиклассникам

Что касается учеников девятых классов, то для них ГИА в 2024 году точно не будет. Однако известно, что обязательными могут стать следующие предметы:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык

Естественные науки могут предложить как предмет по выбору.

Главное о вступительной кампании 2024

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодняшнего дня)

математика

Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

То есть тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.