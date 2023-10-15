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Диплом кочегара, крановщика или повара: как выглядит ПТУ для заключенных в исправительной колонии

Воскресенье 15 октября 2023 09:50
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Диплом кочегара, крановщика или повара: как выглядит ПТУ для заключенных в исправительной колонии Получить образование можно даже в местах лишения свободы (фото: khpg.org)
Автор: Ирина Костенко

Приговоренные к отбыванию наказания в исправительной колонии украинцы имеют возможность получить образование и диплом по разным специальностям.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и рассказывает, как выглядит профессионально-техническое училище (ПТУ) для заключенных в одной из исправительных колоний Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: информационный портал Харьковской правозащитной группы.

Что за колония

Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.

В 1905-1937 годах на месте колонии был рафинадный завод, а в 1951 году помещения завода были переданы для создания режимного объекта - инвалидного учреждения с лимитом в 1 500 человек мужского пола.

Позже в учреждении построили жилые корпуса, производственно-хозяйственные помещения, пробурили артезианские скважины, обустроили зону безопасности, а также построили другие жизненно необходимые коммуникации.

Численность заключенных

Учреждение ведет свою историю от тюрьмы, где содержались священнослужители и пособники немецкого оккупационного режима, до колонии максимального уровня безопасности для мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно данным руководства заведения, на момент мониторингового визита (начало сентября 2023 года) в учреждении содержались 339 осужденных.

В дополнительном секторе максимального уровня безопасности для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы содержались 30 осужденных пожизненно.

Какое образование могут получить заключенные и сколько желающих

В профессионально-техническом училище в пределах колонии в сентябре готовились к новому учебному году.

Согласно данным правозащитников, около 30 осужденных после учебы и практических занятий смогут получить диплом:

  • токаря
  • электрика
  • кочегара
  • верстальщика широкого профиля
  • крановщика

Уточняется, что среди учебных приборов есть работающий макет рабочего крана, токарные станки, фрезеровочный станок. Учебные классы оборудованы практическими орудиями.

В специальном классе проходит также онлайн обучение поваров.

[Городищенская исправительная колония №96]

Станки для обучения (фото: khpg.org)

[Городищенская исправительная колония №96]Еще одно помещение для "студентов" (фото: khpg.org)

[Городищенская исправительная колония №96]Учебный класс (фото: khpg.org)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцев "лечат" в колониях и СИЗО.

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