Що не так із ДПА та як її змінять в Україні: що потрібно знати батькам і дітям

Що не так із ДПА зараз

Українській системі освіти потрібне стандартизоване оцінювання, яке дослідить знання учнів за 1-4, 5-9 та 10-11 класи. Експертна група зробила висновок, що інструментом такого оцінювання може стати ДПА.

Але тут з'являються кілька "але":

ДПА, яку проводили в усіх закладах освіти до пандемії, могла надати інформацію лише закладу освіти

педагогічні колективи закладів освіти розробляли інструмент, самостійно його використовували й самостійно оцінювали результати.

до держави жодної інформації про навчальні здобутки учнів не надходило, тобто в держави не було жодних цілісних даних про якість освіти на різних її рівнях

Проведення ДПА таким чином ніяк не оцінює знання учнів об'єктивно й відповідно не має жодного сенсу. Тому потрібні зміни.

Які нововведення планують

Наприкінці цього навчального року МОН планує провести пілотну державну атестацію з четверокласниками із математики й української мови та читання.

У межах пілотного проєкту завдання ДПА будуть відповідати віковим особливостям учнів 4-го класу. Саме тестування буде проводити вчитель без сторонніх експертів, проте з чіткою інструкцією своїх дій. Перевірку робіт так само буде здійснювати вчитель

Крім того, посадовці розмірковують над введенням завдань з усними відповідями. Оскільки це складніше, пілотний проєкт якраз і продемонструє доречність такого формату.

Що потрібно знати дев'ятикласникам

Стосовно учнів дев'ятих класів, то для них ДПА у 2024 році точно не буде. Однак відомо, що обов'язковими можуть стати такі предмети:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

Природничі науки можуть запропонувати як предмет на вибір.

Головне про вступну кампанію 2024

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов'язковими, а один - на вибір. До обов'язкових належать:

українська мова

історія України (від 16 століття до сьогодні)

математика

Серед предметів на вибір з'явиться окремо українська література, а також знову введуть географію.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом - перерва - знову дві години роботи.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з'являться пізніше.