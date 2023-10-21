Что не так с ГИА и как ее изменят в Украине: что нужно знать родителям и детям

Наряду с национальным мультипредметным тестом (НМТ) в Украине существует также государственная итоговая аттестация (ГИА). Ее сдают ученики после окончания четвертого и девятого класса. Кроме того, часть ГНА всегда входит во всеобщий вступительный тест после окончания школы. Однако в МОН планируют реформировать госаттестацию.

Что именно может измениться для поступающих, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко.

Что не так из ГИА сейчас

Украинской системе образования нужна стандартизированная оценка, которая исследует знание учеников за 1-4, 5-9 и 10-11 классы. Экспертная группа заключила, что инструментом такой оценки может стать ГИА.

Но здесь появляются несколько "но":

ГИА, которую проводили во всех учебных заведениях к пандемии, могла предоставить информацию только учебному заведению

педагогические коллективы учебных заведений разрабатывали инструмент, самостоятельно его использовали и самостоятельно оценивали результаты

в государство никакой информации об учебных достижениях учащихся не поступало, то есть у государства не было никаких целостных данных о качестве образования на разных его уровнях

Проведение ГИА таким образом никак не оценивает знание учеников объективно и, соответственно, не имеет никакого смысла. Потому нужны изменения.

Какие нововведения планируют

В конце этого учебного года МОН планирует провести пилотную государственную аттестацию с четвероклассниками по математике и украинскому языку и чтению.

В рамках пилотного проекта задачи ГИА будут соответствовать возрастным особенностям учеников 4-го класса. Именно тестирование будет проводить учитель без посторонних экспертов, но с четкой инструкцией своих действий. Проверку работ также будет осуществлять учитель

Кроме того, должностные лица размышляют над введением задач с устными ответами. Поскольку это сложнее, пилотный проект как раз и продемонстрирует уместность такого формата.

Что нужно знать девятиклассникам

Что касается учеников девятых классов, то для них ГИА в 2024 году точно не будет. Однако известно, что обязательными могут стать следующие предметы:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык

Естественные науки могут предложить как предмет по выбору.

Главное о вступительной кампании 2024

В следующем году НМТ пройдет в формате 3+1, где три предмета являются обязательными, а один - на выбор. К обязательным относятся:

украинский язык

история Украины (от 16 века до сегодняшнего дня)

математика

Среди предметов по выбору появится отдельно украинская литература, а также снова введут географию.

Поскольку все тестирование участники сдают в один день, они будут работать над задачами с перерывом. Схема такая: два часа работа над тестом - перерыв - снова два часа работы.

То есть тестирование будет длиться четыре часа с коротким перерывом.

В 2024 году тестирование НМТ может начаться в мае, поэтому, соответственно, и регистрация начнется раньше.

Из-за того, что тест станет длиннее, две смены сдачи, вероятно, не будет. Календари процедуры НМТ также появятся позже.