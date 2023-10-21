Що не так із ДПА та як її змінять в Україні: що потрібно знати батькам і дітям

Разом із національним мультипредметним тестом (НМТ) в Україні існує також державна підсумкова атестація (ДПА). Її складають учні після закінчення четвертого та дев'ятого класу. Крім того, частина ДПА завжди входить до загального вступного тесту після закінчення школи. Однак наразі в МОН планують реформувати держатестацію.

Що саме може змінитися для вступників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

Що не так із ДПА зараз

Українській системі освіти потрібне стандартизоване оцінювання, яке дослідить знання учнів за 1-4, 5-9 та 10-11 класи. Експертна група зробила висновок, що інструментом такого оцінювання може стати ДПА.

Але тут з'являються кілька "але":

ДПА, яку проводили в усіх закладах освіти до пандемії, могла надати інформацію лише закладу освіти

педагогічні колективи закладів освіти розробляли інструмент, самостійно його використовували й самостійно оцінювали результати.

до держави жодної інформації про навчальні здобутки учнів не надходило, тобто в держави не було жодних цілісних даних про якість освіти на різних її рівнях

Проведення ДПА таким чином ніяк не оцінює знання учнів об'єктивно й відповідно не має жодного сенсу. Тому потрібні зміни.

Які нововведення планують

Наприкінці цього навчального року МОН планує провести пілотну державну атестацію з четверокласниками із математики й української мови та читання.

У межах пілотного проєкту завдання ДПА будуть відповідати віковим особливостям учнів 4-го класу. Саме тестування буде проводити вчитель без сторонніх експертів, проте з чіткою інструкцією своїх дій. Перевірку робіт так само буде здійснювати вчитель

Крім того, посадовці розмірковують над введенням завдань з усними відповідями. Оскільки це складніше, пілотний проєкт якраз і продемонструє доречність такого формату.

Що потрібно знати дев'ятикласникам

Стосовно учнів дев'ятих класів, то для них ДПА у 2024 році точно не буде. Однак відомо, що обов'язковими можуть стати такі предмети:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

Природничі науки можуть запропонувати як предмет на вибір.

Головне про вступну кампанію 2024

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов'язковими, а один - на вибір. До обов'язкових належать:

українська мова

історія України (від 16 століття до сьогодні)

математика

Серед предметів на вибір з'явиться окремо українська література, а також знову введуть географію.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом - перерва - знову дві години роботи.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з'являться пізніше.