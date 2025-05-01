Что скрывается за словами "піпець" и "капець": правда о происхождении заставит вас задуматься

Мы часто используем слова "піпець" и "капець", не задумываясь над их истинным смыслом. Эксперт по ораторскому мастерству и дикции Ольга Мацьопа объяснила, что на самом деле они означают и почему их лучше избегать в официальных разговорах.

По ее словам, слово "піпець" возникло от слова "піп" - священник. В прошлом это слово имело негативную окраску и ассоциировалось со смертью или нищетой. Сейчас "піпець" чаще всего употребляют в ситуациях, которые кажутся катастрофическими или неожиданно неприятными.

Слово "капець", вероятно, имеет иностранное происхождение. Оно может быть производным от немецкого "kaputt", что означает "конец" или "гибель". В повседневной речи его используют для описания негативных или нежелательных событий.

И хотя существует общепринятое мнение, что слова "капець" и "піпець" - это эвфемизмы, то есть, слова, заменяющие более грубые и вульгарные выражения, в деловой или официальной коммуникации следует использовать более нейтральные фразы, например: "Меня это огорчает" или "Я разочарована этими событиями".