Медовый Спас 2024. Как поздравить с Маковеем родных и близких
Сегодня, 1 августа - праздник, христиане отмечают Медовый Спас (или Маковея) по новому церковному календарю. В этот день принято освящать в церкви мед и мак, после чего готовить из них выпечку.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как красиво поздравить близких с праздником прозой, стихами или открытками.
История праздника
Каждый год в августе отмечают праздник Маковея, который также называют Медовым Спасом. Этот праздник имеет свою историю, которая начинается с 166 года до Рождества Христова, когда сирийский царь Антиох Эпифан ввел языческие обряды в Иерусалиме.
Антиох поставил статую языческого бога Зевса в храме и заставлял иудеев поклоняться ей. Многие отказались от своей веры, но были и те, кто остался верен Богу.
Законоучитель Елеазар и семь братьев Маккавеев были мучениками за свою веру и отказ поклоняться идолам. Они приняли мученическую смерть, а их мать Соломония тоже погибла после смерти сыновей.
Как поздравить родных с Медовым Спасом (открытки: vitay.in.ua)
Подвиг мучеников вдохновил Иуду Маккавея, поднявшего восстание против царя и возобновившего очищение храма.
Праздник Маковея, вероятно, получил свое название из-за совпадения имени Маккавея со временем созревания мака. В этот день святят мед и мак, а также отмечают начало Спасовки - двухнедельного поста.
Приветствие своими словами
С Медовым Спасом! Желаю, чтобы в твоей жизни было столько радости, сколько меда в банке, а каждый день приносил сладкие мгновения счастья и любви. Пусть Господь охраняет тебя от невзгод и помогает обретать радость в каждом дне!
***
Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в твоей жизни царит такой же уют и гармония, как в улье, а каждый день будет наполнен сладкими моментами и теплом. Желаю здоровья и счастья, как меда в самом большом улье!
Что пожелать на Маковея (открытки: kartynka.top)
С Медовым Спасом! Желаю тебе, чтобы жизнь была так же сладка, как мед, а сердце всегда находило утешение и радость. Пусть каждый день приносит новые успехи и тёплые воспоминания!
***
С Медовым Спасом! Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем, как мед наполняет чашу. Желаю, чтобы в доме всегда царили любовь и гармония, а все мечты сбывались с легкостью.
***
Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть твоя жизнь будет такой же вкусной и сладкой, как мед, а семья – такой же дружной и любящей, как пчелы в улье. Желаю радости, здоровья и счастья на каждом шагу!
***
С Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был полон сладких мгновений и радостных событий. Пусть сердце твое будет наполнено теплом и любовью, а каждый миг приносит счастье!
Красивые поздравления на праздник Медового Спаса (открытки: vitay.in.ua)
Стихи на праздник Маковея
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
Поздравляем близких с праздником Маковея (открытки: kartynka.top)
Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
***
Свято українське, Спас медовий!
Настав на радість людям!
Зібраний врожай садовий:
Мед на славу, смак-чудовий!
Зануримося в річку, море,
Змиємо з душ печаль земну!
Нехай сім’я не знає горя,
Віримо в благодать святу!
Поздравления к Медовому Спасу 2024 (открытки: kartynka.top)
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовіст", "Гумореска".