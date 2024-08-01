Медовый Спас 2024. Как поздравить с Маковеем родных и близких

Сегодня, 1 августа - праздник, христиане отмечают Медовый Спас (или Маковея) по новому церковному календарю. В этот день принято освящать в церкви мед и мак, после чего готовить из них выпечку.

История праздника

Каждый год в августе отмечают праздник Маковея, который также называют Медовым Спасом. Этот праздник имеет свою историю, которая начинается с 166 года до Рождества Христова, когда сирийский царь Антиох Эпифан ввел языческие обряды в Иерусалиме.

Антиох поставил статую языческого бога Зевса в храме и заставлял иудеев поклоняться ей. Многие отказались от своей веры, но были и те, кто остался верен Богу.

Законоучитель Елеазар и семь братьев Маккавеев были мучениками за свою веру и отказ поклоняться идолам. Они приняли мученическую смерть, а их мать Соломония тоже погибла после смерти сыновей.

Как поздравить родных с Медовым Спасом (открытки: vitay.in.ua)

Подвиг мучеников вдохновил Иуду Маккавея, поднявшего восстание против царя и возобновившего очищение храма.

Праздник Маковея, вероятно, получил свое название из-за совпадения имени Маккавея со временем созревания мака. В этот день святят мед и мак, а также отмечают начало Спасовки - двухнедельного поста.

Приветствие своими словами

С Медовым Спасом! Желаю, чтобы в твоей жизни было столько радости, сколько меда в банке, а каждый день приносил сладкие мгновения счастья и любви. Пусть Господь охраняет тебя от невзгод и помогает обретать радость в каждом дне!

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в твоей жизни царит такой же уют и гармония, как в улье, а каждый день будет наполнен сладкими моментами и теплом. Желаю здоровья и счастья, как меда в самом большом улье!

Что пожелать на Маковея (открытки: kartynka.top)

С Медовым Спасом! Желаю тебе, чтобы жизнь была так же сладка, как мед, а сердце всегда находило утешение и радость. Пусть каждый день приносит новые успехи и тёплые воспоминания!

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С Медовым Спасом! Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем, как мед наполняет чашу. Желаю, чтобы в доме всегда царили любовь и гармония, а все мечты сбывались с легкостью.

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть твоя жизнь будет такой же вкусной и сладкой, как мед, а семья – такой же дружной и любящей, как пчелы в улье. Желаю радости, здоровья и счастья на каждом шагу!

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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был полон сладких мгновений и радостных событий. Пусть сердце твое будет наполнено теплом и любовью, а каждый миг приносит счастье!

Красивые поздравления на праздник Медового Спаса (открытки: vitay.in.ua)

Стихи на праздник Маковея

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Поздравляем близких с праздником Маковея (открытки: kartynka.top)

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

Поздравления к Медовому Спасу 2024 (открытки: kartynka.top)