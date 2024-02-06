Психолог объяснил, происходит с мужчиной, когда он ставит маму на первое место
Довольно часто можно встретить мужчин, которые не могут самостоятельно принимать решения, ведь им стоит узнать мнение своей мамы. Да что ждет таких представителей сильного пола в будущем.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Дмитрия Остапенко.
Что происходит с "маменькиным сыночком"
Когда мужчина зависит от мнения своей матери, он не умеет принимать важные решения и, к сожалению, это касается всех сфер его жизни: работа, отношения, дружба, быт. То есть, с самого детства мама все решала за него и не оставляла выбора, а когда сын делал первые сильные заявления о собственных желаниях – его просто "затыкали" и он продолжал слушаться маму.
Таким способом воспитания у мужчины не развивается чувство опоры на себя и свои силы, потому что он банально не знает, на что он способен, ему постоянно диктовали, что делать, с кем дружить, кого выбирать в жены и тому подобное.
Для мужчины быть "маменькиным сыночком" - это прямая угроза того, что его не будут серьезно воспринимать женщины.
"Когда за мужа все решает мама, его жена, скорее всего, будет выбирать его не из-за его мужества, а из-за своих материнских инстинктов. Потому что она возможно не верила и не понимала, что она может выбрать мужа с нормальной самооценкой", - говорит психолог.
"Но если мужчине не нравится, что происходит, женщине так же не нравится быть в нездоровых отношениях, им нужно понимать, что это их жизнь и научиться принимать решения, которые лучше для них в их жизни", - дополняет Дмитрий.
Следует понимать, что взрослые люди несут ответственность за свою жизнь. По словам психолога, мы можем слушать советы родителей, мы должны их любить, уважать и заботиться о них, но в приоритете для мужчины должны быть отношения с женой, конечно, если самому мужу это важно.
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