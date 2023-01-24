Что поможет быстро избавиться от царапин на лобовом стекле: понадобятся простые средства

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с тем, что на лобовом стекле появляются царапины. Из-за этого, что вид машины становится не аккуратным. Однако устранить их можно с помощью простых способов.

Почему появляются царапины

Использование стеклоочистителя на нечистом лобовом стекле

Когда лобовое стекло сильно загрязнено, то включение стеклоочистителей приведет к образованию царапин. Следует сначала использовать омывайку, а только потом стеклоочистители.

Влияние погодных условий

Град может создать царапины или даже трещины на лобовом стекле.

Кроме того, если вы находитесь слишком близко к автомобилю или крупному транспортному средству, например грузовику, камни или мусор может повредить стекло.

Поэтому важно держаться на безопасном расстоянии от впереди едущего автомобиля. Кроме того, эта мера безопасности важна, чтобы избежать любого риска несчастного случая.

Как убрать царапины

Зубная паста

Сначала очистите лобовое стекло, чтобы удалить из него пыль и грязь. Для этого можно использовать средство для мытья стекла и салфетку из микрофибры для сбора пыли.

Далее распределите зубную пасту на чистую и мягкую салфетку из микрофибры. Положите ткань на поцарапанную часть и осторожно потрите круговыми движениями.

Для достижения наилучших результатов можно использовать пищевую соду. Для этого смешайте зубную пасту с чайной ложкой пищевой соды.

Отмечается, что желательно использовать белую зубную пасту без геля.

Сухая горчица с уксусом

Еще один народный способ, который может надолго избавить от царапин.

Берем горчичный порошок, уксус и смешиваем оба ингредиента так, чтобы полученная субстанция напоминала густую сметану. Затем остается нанести состав на чистое стекло и отполировать сухой тканью. Эффект от такой обработки будет сильнее, чем от зубной пасты.