Вот как правильно перевозить домашних животных в авто зимой: этим нельзя пренебрегать

Все больше людей выбирают не оставлять домашних питомцев дома, а брать их с собой в путешествия и поездки. Однако важно уметь правильно перевозить своих питомцев в машине зимой и соблюдать несколько правил.

Какие условия благоприятны для перевозки собак в авто зимой - читайте ниже .

Как перевозить попугаев

В частности, попугаи требуют особого ухода при перевозке. Важно помнить, что они могут легко простудиться.

Поэтому следует обернуть клетку с попугаем пледом и только потом нести его в машину. Салон авто заранее должен быть прогретым. Клетку с попугаем нужно надежно закрепить.

Некоторые опытные автолюбители покупают предпусковой подогреватель, который до прихода владельца машины прогреет салон. Он работает автономно, запускать двигатель не нужно. Управление таким устройством производится со смартфона или планшета.

Кошки и собаки

Для безопасности даже маленьких кошек или собак рекомендуется их фиксировать. Любая поездка - это стресс, а неожиданно испуганное животное может вести себя непредсказуемо.

Поэтому следует взять специальную переноску или сетку-ограничитель. Держать на руках даже маленьких животных можно только на задних сиденьях.

Кошек рекомендуется перевозить только в специальной переноске, потому что обычно они более непредсказуемы, чем собаки.

Если вы собираетесь перевозить большую собаку, продаются специальные ограничители, которые устанавливаются в багажник или салон. Любимец остается на свободе, но отделен от водителя. Для сидений используйте чехлы - они защитят салон от слюны и шерсти.

Однако, если у вас теплолюбивое животное и его нужно перевозить зимой, то в таком случае рекомендуется приобрести автономный воздушный обогреватель. Он работает как электрический фен.

Также важно позаботиться о запасе пищи и питья для животного. После поездки нужно почистить салон, убрав шерсть или перья птицы.