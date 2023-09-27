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Вот какую ошибку совершают все во время приготовления грибов

Среда 27 сентября 2023 15:36
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Вот какую ошибку совершают все во время приготовления грибов Что нельзя делать во время приготовления грибов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Грибы - изысканный и вкусный компонент для многих блюд. Они делают еду более интересной, необычной и многогранной. Однако во время приготовления следует избегать распространенной ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский сайт Odzywianie wprost.

Какую ошибку допускают все

Полуфиналист польского "Мастер Шефа" Лешек Водницкий рассказал, что грибы по его методу приготовления получаются очень вкусными.

Как оказалось, большинство допускает ошибку - сначала добавляют на разогретый сковороду лук, а затем - грибы.

Повар говорит, что это неправильно. Сначала нужно добавить грибы в разогретое оливковое масло и подождать, пока они слегка подрумянятся. Только после этого добавляем лук и жарим, помешивая.

Если добавить лук первым, то это приведет к тому, что он подрумянится и насытит вкус грибов, которые уже не будут идеально обжарены. Также, если вы добавляете к грибам еще и чеснок, то соблюдайте такой порядок: грибы, лук, чеснок.

На чем жарить грибы

По словам повара, грибы лучше жарить на оливковом масле или топленом масле. Сначала обжарьте грибы на оливковом масле, а перед добавлением лука добавьте немного сливочного масла.

Также большинство грибов при жарке может выделять сок, который необходимо испарить.

Как отличить съедобные грибы от несъедобных

Некоторые ядовитые грибы могут иметь схожие характеристики с белым грибом. Но существуют главные признаки:

  • белый гриб имеет широкую коричневую шляпку диаметра от 8 до 25 см. У сыроежки белой она менее выразительна по форме, а сыроежка синяя имеет ярко-красную или оранжевую шляпку с белыми и желтыми пятнами
  • ножка белого гриба - мясистая, цилиндрической утолщенной формы. А вот у белой сыроежки ножка хрупкая, длинная и стройная
  • у белого гриба приятный запах, иногда с нотками влаги. Белая сыроежка без запаха
  • белые грибы часто растут в хвойных и лиственных лесах

Раньше мы сообщали, как заморозить грибы на зиму, чтобы сохранить их вкус и аромат.

Также мы писали, как быстро почистить шампиньоны перед приготовлением.

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