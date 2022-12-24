Лыжи и горы. Зимние курорты Украины, которые открыли сезон в этом году

Когда планируют открыться курорты, какие будут цены на ски-пассы и какие условия посещения - в колонке путешествия Ирины Савиной.

Отпуск, даже короткий – так нужен сегодня многим, чтобы перезагрузиться и получить новый опыт и впечатления.

Путешественница и журналистка Ирина Савина собрала информацию о том, какие горнолыжные курорты будут работать в сезоне 2022-23, несмотря на сложные условия войны в стране. Открытие курортов также дает возможность предоставить работу тем, кто в ней нуждается, и больше донатить на ВСУ, уверена она.

TRAVEL РБК-Украина публикует основное из того, что известно о работе курортов этой зимой.

"Похоже, что этой зимой заработают горнолыжные курорты Украины. Не уверена, что это произойдет в полном объеме из-за отсутствия электричества. Но бизнес должен работать и платить налоги, чтобы поддерживать экономику страны. А еще Карпаты и Закарпатье на сегодняшний день остаются самыми безопасными регионами, куда едут переселенцы из других областей, пострадавших от российской агрессии", – отмечает Ирина Савина.

Ивано-Франковская область, Буковель

В соцсетях известного горнолыжного курорта в Украине 15 декабря появилась информация о том, что сезон 2022-2033 все же состоится. Он стартовал уже с 22 декабря этого года.

Поэтому можно планировать поездку, и приглашаем за вдохновением в горы. Проведите время на склонах Карпат, дыша чистым горным воздухом, чтобы с новыми силами помогать приближать нашу победу.

Фото: У частного бизнеса на курорте Буковель есть генераторы (wikipedia.org)

Что изменилось в Буковеле:

Не будут проводить новогодние развлечения и праздничные забавы в центре, однако там будет новогодняя елка для создания атмосферы для деток;

Зоны Apres Ski будут работать в режиме площадки для отдыха, а также без развлекательной программы;

Не будет ночного катания.

Как и во всей Ивано-Франковской области, в Буковеле введены плановые отключения электроэнергии по графику. Однако сам курорт, большая часть представленных там бизнесов и партнеры курорта уже снабдили себя альтернативными источниками питания.

"При аварийных отключениях электроснабжения мы обеспечим необходимый минимум питания для безопасного спуска лыжников с подъемников и освещения для передвижения по курорту", – отмечают в администрации курорта Буковель.

Шаттлы под каждый поезд. Как добраться к курорту этой зимой

Если вы планируете добраться в Буковель на поезде, стоит знать, что со станции Татаров до курорта запланированы курсирование шаттлов. Они будут доставлять на курорт от поезда туристов, планирующих отдых на Буковеле.

Шаттл от вокзала в Татарове до курорта – под каждый рейс Укрзализныци.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении или чат-ботах по маршруту Татаров-Буковель.

Фото: Какие поезда курсируют на курорт Буковель (Укрзализныця)

Билет будет включать стоимость шаттла – так вы сможете попасть из поезда прямо на курорт (и на обратной стороне). Шаттлы будут подвозить пассажиров с каждого из перечисленных поездов:

№5/6 Запорожье – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта;

№55/56 Киев – Рахов;

№57/58 Киев – Ворохта;

№95/96Киев – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов.

Закарпатье, курорт Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины также планирует сезон катания, как и Буковель. Драгобрат расположен высоко в горах, и там из-за непогоды все же случаются отключения света. Поэтому гостиницы и подъемники на такие случаи запаслись собственными генераторами.

Поэтому планировать поездку на Драгобрат в этом сезоне можно, и уже есть смысл смотреть цены на ски-пасы. Их стоимость на Драгобрате объявили еще в ноябре, опубликовав новость об акционном предложении.

Обычные (не акционные) цены на подъемники курорта Драгобрат (Бугельные подъемники ТК "Драгобрат" – "ВЛ-1000" ("курятная") и "Доппельмайр" ("доппель"):

взрослый ски-пас на 50 подъемов – 1800 грн;

детский ски-пас на 50 подъемов – 900 грн.

При этом ски-пасы, приобретенные в прошлом сезоне – 2021-2022 годов – остаются действительными и в текущем сезоне 2022/23.

Фото: Курорт Драгобрат на Закарпатье также готов принимать гостей (скриншот с сайта booking.com)

Львовская область. Горнолыжный комплекс "Плай"

На официальных страницах курорта пока нет информации о дате открытия, но есть намеки на то, что сезон все же состоится, и там как раз ждут снег.

"Уважаемые друзья, гостиницы "Карпатская Ружа", "Плай", "Рядом" и мотель "Плай" не принимают гостей с 1.12.22 до 15.01.23. Зимний сезон еще не открыли. Ждем много снега, а с ним и вас. Вы сможете приехать к нам покататься на крутых склонах Карпат, получить незабываемые эмоции, насладиться видами и украинскими блюдами в наших ресторанах. Обязательно анонсируем открытие горнолыжных склонов и ресторанов", – говорится в сообщении курорта.

Закарпатье. Курорт Красия

Еще один закарпатский курорт, Красия, уже объявил на своем сайте открытие сезона. Цены на ски-пасы пока не объявили, поскольку здесь снега тоже пока нет. Курорт Красия на Закарпатье расположен недалеко от Ужгорода, поэтому снег появляется здесь позже, чем в той же Ивано-Франковской области.

Ждем и проверяем информацию о дате открытия сезона на странице курорта.

Фото: В этом году курорты адаптируются к работе в условиях выключения света (скриншот с сайта booking.com)

Львовская область. Курорт Захар Беркут

Это горнолыжный курорт, расположенный в селе Волосянка вблизи другого известного горнолыжного курорта Славское.

Захар Беркут тоже планирует зимний сезон и заявляет, что располагает всем необходимым оборудованием для работы подъемников и отдыха в горах: свет по графику, всегда есть тепло, вода и интернет. Для работы ресторана используется генератор. Пока команда комплекса активно работает над обеспечением всего курорта альтернативными источниками электроэнергии.

До 25 декабря на курорте действуют праздничные продажи ски-пасов на новый сезон 2022-2023 по ценам прошлого года. Будний день – 500 грн, выходной – 800 грн.

Фото: Некоторые курорты еще ждут снега и объявят об открытии сезона в ближайшее время (скриншот с сайта booking.com)

Кроме того, в этом году планирует работать молодой горнолыжный курорт Буковица Львовской области, открылась лыжная горка Протасов Яр в Киеве. Полную версию материала Ирины Савиной и обновляющуюся информацию о работе курортов можно почитать на ее сайте.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив рассказала о потерях туризма от войны, открытии горнолыжных курортов на западе страны и о том, каким будут путешествия по Украине после нашей победы в войне.