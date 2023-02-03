Мировые цены на продовольствие падают десятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд. Индекс цен на продовольствие ФАО в январе 2023 года составил 131,2 пункта, что на 0,8% меньше, чем в декабре и на 17,9% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, индексы цен на растительные масла, молочные продукты и сахар способствовали январскому снижению, в то время как индексы цен на зерно и мясо оставались в основном стабильными.

В январе индекс цен на зерновые ФАО вырос 0,1% по сравнению с декабрем и был на 4,8% выше своего уровня годом ранее. Мировые цены на пшеницу снизились на 2,5%, поскольку производство в Австралии и Российской Федерации превысило ожидания. Мировые цены на кукурузу незначительно выросли из-за высокого спроса на экспорт из Бразилии и опасений по поводу засушливых условий в Аргентине.

Индекс цен на растительные масла ФАО в январе снизился на 2,9%. Мировые цены на пальмовое и соевое масла снизились на фоне ослабления мирового импортного спроса, в то время как цены на подсолнечное и рапсовое масла снизились из-за наличия достаточных экспортных запасов.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем был на 1,4% ниже, чем в декабре.

Индекс цен на мясо ФАО в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем, так как достаточные экспортные возможности повлияли на цены на мясо птицы, свинины и крупного рогатого скота.

Индекс цен на сахар ФАО упал на 1,1% по сравнению с декабрем.

Прогноз по зерну

ФАО повысила прогноз мирового производства зерновых в 2022 году. Мировое производство зерновых в 2022 году теперь прогнозируется на уровне 2 765 млн тонн, что на 1,7% ниже, чем в 2021 году.

Пересмотры в сторону повышения для Австралии и Российской Федерации теперь указывают на рекордное мировое производство пшеницы в 2022 году, в то время как ожидается, что общее производство фуражного зерна снизится на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.

Низкие внутренние цены могут привести к небольшому сокращению посевных площадей пшеницы в Российской Федерации, крупнейшем в мире экспортере, в то время как серьезное воздействие войны в Украине, по оценкам, приведет к сокращению посевных площадей озимой пшеницы на 40%.