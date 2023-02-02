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Цена популярного в Украине овоща бьет рекорды: сколько сейчас стоит килограмм

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Четверг 02 февраля 2023 18:08
Цена популярного в Украине овоща бьет рекорды: сколько сейчас стоит килограмм Цена лука в Украине выросла (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно подорожала стоимость лука. Цена овоща установила очередной рекорд, преодолев отметку более чем в 30 гривен за килограмм.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоит

Эксперты говорят, что цена за один килограмм лука уже выросла до 30-35 гривен. В среднем это на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что 35 гривен за килограмм - рекордная цена за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом, стоимость овоща выросла в среднем в четыре раза.

Какая причина

Повышение стоимости лука будет сохраняться и дальше. Причиной является ажиотаж и постоянные перебои с электроэнергией. Также запасы этих овощей во многих украинских хозяйствах практически исчерпаны.

"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", - отмечают аналитики.

Цены в супермаркетах

По данным сайта Минфин, по состоянию на 2 февраля, в известных украинских супермаркетах цены на репчатый лук таковы:

  • Auchan - 36,20 грн/кг;
  • Novus - 36,89 грн/кг;
  • Varus - 35, 70 грн/кг;
  • АТБ - 38,55 грн/кг;
  • Megamarket - 47,90 грн/кг.

В целом средняя цена составляет - 39,17 грн/кг. Добавим, что еще в начале января 2023 года стоимость лука была 34,89 грн/кг, а в декабре - 32,64 грн/кг.

Цена популярного в Украине овоща бьет рекорды: сколько сейчас стоит килограммЦены на репчатый лук в Украине (скрин)

Ранее эксперты рассказывали, какой сорт лука самый вкусный и полезный.

Также мы писали, к чему приведет частое употребление лука.

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