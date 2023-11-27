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Что будет с ценами на "новогодние" фрукты и при чем здесь блокада границ

Понедельник 27 ноября 2023 10:15
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Что будет с ценами на "новогодние" фрукты и при чем здесь блокада границ Фото: Что будет с ценами на экзотические фрукты в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Татьяна Попович

Экзотические фрукты в Украине выросли в цене, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Почему так происходит рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему подорожали новогодние фрукты

Дело в том, что блокада границ оказала существенное влияние на сектор импортированных экзотических фруктов. Стоимость доставки через заблокированные границы выросла в 2 - 2,5 раза, соответственно цены сегодня ощутимо больше.

"Для примера стоимость одного манго сегодня составляет 180-300 грн и выше на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Попович.

Цены на цитрусовые

Если мандарины сейчас входят в сезон и не имеют непредсказуемых ценовых колебаний, то в случае с грейпфрутами и апельсинами происходит переходный период, когда заканчивается сезон Африканской продукции, а Турция и Испания на рынок еще не поступили, поэтому здесь немного выросла цена.

"По состоянию на сегодняшний день грейпфрут стоит 65-75 грн за кг и цена 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, а апельсин стоит 58-70 грн за кг и дороже на 10%, чем в конце ноября 2022", - рассказала эксперт.

Что будет с ценами на &quot;новогодние&quot; фрукты и при чем здесь блокада границЦены на цитрусовые со временем стабилизируются (фото: pixabay.com)

По словам Татьяны, уже с конца декабря, когда на рынок войдут турецкие и испанские апельсины и грейпфруты, ситуация стабилизируется, а цены снизятся, это привычная история для этих фруктов.

Что касается ананасов, то они сейчас вошли в сезон, предложение достаточно, аномальных скачков в ценах не зафиксировано. Оптовая стоимость ящика ананасов сегодня только на 9% выше, чем в прошлом году, учитывая курс инфляции, это приемлемая маржа.

Как мы ранее писали, в Украине стремительно падает в цене покупаемый все фрукт.

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