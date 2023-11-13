В Украине стремительно падает в цене фрукт, который покупают все

С начала ноября в Украине снизилась стоимость популярнейших сортов яблок в среднем на 5-15%. Исключением стали лишь яблоки премиум качества сорта Голден и Гала, прибавившие в цене с начала недели 2-3%.

Об этом сообщила РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Сколько сейчас стоят яблоки

Например, средняя цена на яблоко "Черный принц" в первых числах ноября была 18 грн/кг, стала 16,5грн/кг, яблоко "Айдаред" было по 19, а стало по 14 грн/кг, яблоко "Ренет Симиренко" было 16 ,5 - стало 13,5 грн/кг.

"Фермеры комментируют ситуацию с урожаем с предосторожностью. Прежде всего успокаивают, что дефицита отечественного яблока точно не будет. Раньше главным потребителем нашего яблока на внешнем рынке была Россия, сегодня большие объемы продукции, которые раньше поглощал рынок страны агрессора, остались на украинском рынке, сдерживая рост цен", - сообщила Попович.

Дополнительно на рынке возникают яблоки низкого свойства.

Процветают случаи, когда фермеры экономили на удобрениях, в результате есть много некачественных фруктов. Такие плоды непригодны к длительному хранению, не закладываются в хранилище. Эти яблоки называют промышленными и сдают на переработку.

Многие фермеры отказываются от экспорта из-за больших затрат на логистику и распродают свои объемы на внутреннем рынке.

Урожай яблок в этом году скорее всего останется на уровне прошлого года.

Что будет с ценами на яблоки дальше?

Кроме того, фермеры столкнулись с рядом проблем. Дорогое хранение и транспортировка, рост цен на удобрения и СЗР, снижение уровня потребления и дефицит рабочей силы. Именно эти факторы объясняют, почему сейчас все самые популярные сорта стоят на 30-35% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фермеры свидетельствуют, что дальнейшего стремительного падения цен на яблоки ждать не стоит.