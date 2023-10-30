Прогноз цен на зиму: что подорожает больше всего и какими продуктами нужно запастись уже сейчас

Цены на продукты в Украине в ближайшее время будут расти. Хотя критического подорожания не ожидается, стоимость основных групп товаров все же пойдет вверх из-за сезонности и дополнительных затрат на энергоресурсы.

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации пресс-службы Министерства аграрной политики, данные портала Минфин, заявление главы Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, данные сайтов сетей супермаркетов АТБ, Сильпо, Varus.

РБК-Украина рассказывает, что будет с ценами до конца 2023 года, и какими продуктами можно запастись до подорожания.

Что происходит с ценами

Колебание стоимости продуктов зависит от уровня инфляции, сезонности, урожая, стоимости энергоресурсов. В последние месяцы в Украине сохранялась тенденция на снижение потребительских цен.

Как пояснили в Нацбанке, этому способствовало широкое предложение фруктов и овощей нового урожая в Украине, высокие урожаи масличных и зерновых культур и их быстрая уборка, ограничение возможностей экспорта.

Председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду отметил, что стоимость многих продуктов в 2023 году ниже, чем в прошлом. Однако подорожания все же не избежать.

По его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно. Стоимость молочки вырастет на 3-5%. Также зимой следует снова ожидать существенного увеличения цены за яйца.

Причиной этой тенденции является сезонное уменьшение предложения от хозяйств, увеличение расходов на хранение продукции.

Эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, какие дополнительные расходы будут влиять на изменение цен в холодный период года.

"Это увеличение использования горючего, если российские атаки по энергосетям будут активными, а также увеличение расходов электроэнергии. Кроме этого, будут расти объемы импортной продукции в некоторых категориях товаров, а она может быть дороже украинской", - отметил он.

Яйца – снова ценовой рекордсмен?

Куриные яйца уже растут в цене. Это сезонное явление, ведь осенью предложение от хозяйств всегда уменьшается.

По мнению главы парламентского комитета по вопросам аграрной политики Александра Гайду, в этом году яйца снова станут рекордсменом по подорожанию. Есть большая вероятность, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца стоили около 75 грн за десяток.

В УКАБ отмечают, что кроме сезонного уменьшения предложения от хозяйств и общего производства, не следует забывать об изменениях тарифов электроэнергии, которые играют важную роль в себестоимости производства продукции птицеводства. До конца года цены на яйца будут варьироваться от 60-70 грн/десяток.

Сейчас средняя цена десятка яиц категории С1 пока держится на уровне 55,8 грн.

Cкриншот varus.ua

Стоимость мяса

За последние недели в Украине несколько снизились цены на мясо. На это повлияла низкая стоимость зерновых и протеиновых компонентов для откорма.

Также на рынке свинины фиксируется активизация импортных поставок. Хотя объемы не довоенные (3000-5000 тонн), однако стабильные – в пределах объемов 1800 тонн прогнозируются в октябре. Как рассказал эксперт УКАБ, это не дает цене быстро расти, но к концу осени возможно подорожание до 5%.

В настоящее время средняя стоимость свиной грудинки по супермаркетам составляет 177,6 грн.

Цены на крупы

Украинские аграрии собрали рекордный урожай гречихи благодаря увеличению площади посевов и высокой урожайности культуры. Это будет способствовать снижению конечной стоимости крупы, но следует учитывать также фактор дорогостоящей обработки, логистики, упаковки. Аналитик УКАБ Максим Гопка считает, что цены на гречку могут несколько колебаться, но в целом не будут расти.

Средняя стоимость гречки в супермаркетах – 36,2 грн/кг. При этом в сетях АТБ, Metro, Novus можно купить крупу за 32-33 грн. Напомним, цена гречки на пике в августе 2022 года достигала 92,7 грн/кг.

Cкриншот atbmarket.com

Цены на рис будут высокими, по сравнению с прошлогодними, из-за снижения собственного производства.

На полках магазинов рис (длинный пропаренный) продается в среднем за 71 грн/кг. Цена начала расти от зимы 2022 года (тогда крупа стоила 40 грн/кг).

Что будет со стоимостью сахара

Недавно в сети появились новости, что украинцев ждет дефицит сахара из-за больших объемов экспорта в страны ЕС, где уже второй год неурожай сахарных культур. Однако эта информация не соответствует действительности.

Производство сахара в этом году остается на высоком уровне, что покрывает внутренний спрос и позволяет экспортировать. В УКАБ отмечают, что сахар в Украине будет стабилен в цене. Средняя стоимость супермаркетов составляет 34,35 грн.

Cкриншот silpo.ua

Стоит ли делать запас овощей на зиму

Хороший урожай овощей способствовал снижению потребительских цен в первые месяцы осени 2023. Так, значительно ниже прошлогодней стоимость:

лука – 12,5 грн/кг вместо 33,6 грн/кг

– 12,5 грн/кг вместо 33,6 грн/кг белокочанной капусты - 7,41 грн/кг вместо 15,63 грн/кг

- 7,41 грн/кг вместо 15,63 грн/кг моркови – 9 грн/кг вместо 25,55 грн/кг

– 9 грн/кг вместо 25,55 грн/кг свеклы - 8,05 грн/кг вместо 13,4 грн/кг.

Картофель также продается по низкой цене – 9,5 грн/кг. Такая доступная стоимость пока позволяет многим украинцам делать запасы овощей.

Однако самый низкий ценовой уровень овощи уже прошли. Как отметил аналитик УКАБ, с наступлением холодов продукция среднего качества распродается по доступным ценам.

Подорожание ожидается в первой половине ноября, когда средняя температура воздуха снизится и станет прохладнее – в цену будут закладывать расходы на хранение. Максим Гопка также добавил, что до войны большее количество овощей, выращенных в Украине, заканчивалось в конце января, начале февраля.

Что будет с ценами на фрукты зимой

Цена на яблоки будет в высоком диапазоне. По сравнению с прошлым годом, стоимость дороже на 30-40%.

К примеру, сорт яблок Айдаред в супермаркетах стоит 20 грн/кг, а осенью 2022-го стоимость этих яблок составляла 12,96 грн/кг.

Cкриншот silpo.ua

В УКАБ рассказали, что причиной этому стал меньший урожай и малые объемы производства. Кроме того, на украинские яблоки стабильно большой спрос в Европе, где также фиксируются высокие цены на этот продукт.

Бананы и цитрусовые в октябре 2023 продаются по более низким ценам, чем в прошлом году, из-за падения внешних цен.

Бананы сейчас стоят в среднем 46,12 грн (63,45 грн/кг в октябре 2022), а мандарины – 47,24 грн (70,73 грн/кг в октябре 2022). В целом их стоимость и дальше будет зависеть от импортных поставок и ценовой ситуации в странах производителей.