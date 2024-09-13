ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чернобыльской зоне ввели карантин: какую опасность обнаружили

Чернобыль, Украина, Пятница 13 сентября 2024 14:12
UA EN RU
В Чернобыльской зоне ввели карантин: какую опасность обнаружили Фото: Волки в дикой природе (иллюстративный freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чернобыльской зоне ввели карантинные ограничения на территории вблизи бывшего населенного пункта Буда-Варовичи. Причиной является подтвержденное бешенство у волка.

Территория Чернобыльского заповедника отнесена к угрожающей зоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

В зоне отчуждения у волка обнаружили бешенство

ГАЗВ объявил территорию отселенного села Буда-Варовичи с лесами в радиусе 10 км неблагополучными по бешенству и ввело карантинные ограничения. Причиной является бешенство у волка в этой местности, которое подтвердили в лаборатории Госпродпотребслужбы.

Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к зоне угрозы. Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле Буда-Варовичей.

Чем опасно бешенство для человека

Бешенство – особо опасное вирусное заболевание, которым могут болеть все теплокровные животные и люди. Для болезни характерно острое течение, поражение нервной системы и летальность.

Чаще всего бешенство переносят дикие животные, в основном - лисы и енотовидные собаки.

Для предотвращения возникновения бешенства необходимо соблюдать правила содержания и выгула домашних собак и кошек, а также остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами подойти.

При всех контактах с животными необходимо:

  • промыть рану, ссадину, царапину большим количеством проточной воды с мылом;
  • обработать раны йодной настойкой;
  • наложить стерильную повязку;
  • немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Если несвоевременно обратиться к врачам после укуса зараженного животного и не провести профилактическое лечение, наступает смерть.

Напомним, мы писали, что в Киеве ввели карантин из-за опасного растения.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне восьмые сутки полыхает пожар. Возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных
Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США