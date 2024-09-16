Загрязнение движется по Десне. В Минприроды назвали единственный риск для воды в Киеве
По состоянию на 16 сентября 2024 года качество воды реки Десна в местах водозаборов города Киева находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Какая ситуация с водой в реке Десна
Согласно оперативной информации Минприроды, качество воды реки Десна в местах водозаборов города Киева находится в пределах нормы, тогда как в пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода - с 28,37 до 33,2 мг на кубический дециметр (при норме 30 миллиграмм на кубический дециметр).
Уточняется также, что растворенный кислород - выше нормы, хоть и немного снизился с 6,22 до 5,4 миллиграмм на дециметр кубический.
В ведомстве подчеркнули, что рисков для осуществления водозабора нет, а загрязнение, движущееся по Десне, менее концентрированное (по сравнению с ситуацией в начале в реке Сейм и в точках отбора воды реки Сейм на Черниговщине).
Специалистами по состоянию на сейчас не обнаружено:
- превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов
- превышений по азоту аммонийному, нитритам и хлоридам.
- гибели рыбы
В то же время местами фиксируется потемнение воды.
"Отмечаем, что по данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения "Киевводоканала" справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил", - подчеркнули в пресс-службе Минприроды.
Эксперты рассказали и о едином риске - возможном запахе.
"Однако для его устранения "Киевводоканалом" заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне "Киевводоканал" будет применять технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи", - объяснили в министерстве.
Что происходит в реке Сейм
В пределах Сумской области в реке Сейм наблюдается ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга - до Мутина.
В селе Чумаково Бурынского района Сумской области:
- химическое потребление кислорода выросло с 30 до 84,2 мгО/дм3 (при норме 30 мгО/дм³)
- содержание взвешенных веществ - увеличилось
- содержание растворенного кислорода в воде - соответствует норме
В Черниговской области происходит улучшение качества воды реки Сейм:
- фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 8,05-8,11 мг на кубический дециметр
- показатель химического потребления кислорода - находится в пределах 28-30 мг на кубический дециметр
- показатели азота аммонийного, железа общего и марганца несколько снизились и не превышают допустимые нормы
"Результаты измерений проб воды реки Десна в Черниговской области свидетельствуют, качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах до города Остер", - добавили в Минприроды.
Уточняется, что в городе Остер химическое потребление кислорода выше нормы в 1,1 раза, растворенный кислород в сутки вырос с 5,8 до 7,05 мг на кубический дециметр.
Между тем по азоту аммонийному, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений по всем пунктам наблюдения не зафиксировано.
"По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", - подчеркивают эксперты.
Отмечается также, что Государственным агентством водных ресурсов, Государственной экологической инспекцией и "Черниговводоканалом" в 9 точках установлены аэрационные установки:
- 6 - в Черниговской области
- 3 - в Киевской области
"Они искусственно насыщают воду кислородом, способствуя ускорению окисления органических веществ и помогая естественному процессу самоочищения рек", - пояснили в пресс-службе министерства.
Основное о загрязнении Сейма и Десны
Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.
Между тем, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в частности, аммония и взвешенных веществ).
Поскольку река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас происходят боевые действия, а коммуникация между страной-агрессором и Украиной отсутствует, доподлинно остается неизвестным, было ли это загрязнение умышленным или случайным.
В то же время, загрязнение этой реки опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области. А она, в свою очередь, впадает в Днепр возле Киева.
15 сентября стало известно, что загрязненная вода дошла по Десне до Киевской области. Однако вода в местах водозаборов в Киеве и Броварах находилась в пределах нормы. Сообщалось также, что в случае ухудшения качества воды "Киевводоканал" сможет ее обеззаразить.
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