Что будет с организмом, если каждый день есть одну и ту же пищу
Каждый день хочется употреблять разнообразную пищу. Есть определенные продукты и блюда, требующие минимум времени, а это значит, что они становятся любимыми. Нужно знать, полезно ли есть одну и ту же пищу каждый день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Полезно ли есть одну и ту же еду
Диетолог Кэтрин Мецелаар объяснила, если кто-то каждый день ест одну и ту же пищу, то может возникнуть расстройство пищевого поведения.
Кроме того, потребление одних и тех же продуктов ежедневно может привести к дефициту питательных веществ и ухудшению здоровья кишечника. Это может включать вздутие живота и запор.
Человеческий организм действительно получает пользу от разнообразия различных видов пищи в течение дня.
Человеку для правильного функционирования организма необходимы фрукты, овощи, белки и злаки. Они будут снабжать организм достаточным количеством питательных веществ и витаминов.
Лучше разнообразие, например, попытаться есть разные виды зерна, разные виды овощей и белка в течение месяца. Это также способствует удовольствию.
Эксперт предлагает есть овощи, поскольку они содержат ценную клетчатку, витамины, фитонутриенты и антиоксиданты, которые снижают уровень холестерина и артериальное давление и помогают в профилактике заболеваний.
Если ваша ежедневная еда включает много разнообразия, только за один день вы получите гораздо больше питательных веществ, чем если бы вы просто ели яйцо и тосты на завтрак.
Несоблюдение сбалансированного питания может повлиять на психическое здоровье и социальную жизнь человека.
Что такое монодиета
Это схема питания, предполагающая потребление только одного продукта или группы продуктов в течение длительного времени. То есть на завтрак, обед и ужин человек потребляет что-нибудь одно.
На протяжении такого питания организм находится в стрессе.
Для нормального функционирования организм нуждается в необходимом количестве микронутриентов (витаминов, фитонутриентов, клетчатки, минералов) и макронутриентов (белков, жиров и углеводов).
Это противоречит идее монопитания, ведь оно исключает всякое разнообразие. Однако такое питание вредное.
Ранее мы сообщали, можно ли пить кофе при здоровом питании и похудении.
Также мы писали о 7 продуктах, которые сильно окрашивают зубы.