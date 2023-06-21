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Что будет, если есть клубнику в течение двух недель: ответ вас удивит

Что будет, если есть клубнику 2 недели (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Сейчас есть отличная возможность отведать свежую клубнику, поскольку ее сезон в разгаре. Эта ягода не только радует своим вкусом, но и очень полезна для здоровья.

О том, что будет, если есть клубнику в течение 2 недель, рассказала нутрициолог Ксения Шатрова в своем Instagram.

Что будет, если есть клубнику в течение 2 недель

Польза для кожи лица

По словам нутрициолога, клубника содержит целый коктейль витаминов: медь, цинк, особенно витамин С, который участвует почти во всех процессах нашего организма, который необходим для выработки собственного коллагена.

За этот период употребления клубники вы заметите, как улучшится состояние кожи лица. Она станет более сияющей и будет выглядеть свежее.

Польза для желудочно-кишечного тракта

Также потребление этой полезной ягоды способствует ускорению метаболизма и налаживанию работы кишечника. К тому же клубника помогает комфортному пищеварению, что снижает риск запоров. Вы заметите, как через 2 недели улучшится самочувствие.

Предотвращение воспалительных процессов в организме

Клубника - это ягода, содержащая огромное количество полифенолов - химических соединений, которые помогают снижать воспалительные процессы по всему организму.

Также ягода способствует адекватной реакции иммунной системы на раздражители, благодаря чему снижается риск подхватить вирусное заболевание.

Интересные факты о клубнике

  • В среднем на одной клубнике находится около 200 семян
  • Самая большая ягода, когда-либо обнаруженная, весила около 250 граммов, а ее диаметр достигал почти 30 сантиметров
  • Больше всего в мире клубники выращивают в США. Только в одном штате Калифорния ежегодно собирают более миллиарда тонн урожая этой ягоды
  • Клубника считается естественным афродизиаком, эффект которого приравнивается к "виагре". Цинк, содержащийся в семенах клубники, повышает сексуальное влечение у мужчин и женщин, а также увеличивает вероятность зачатия. Именно поэтому во Франции до сих пор живет традиция готовить молодоженам перед первой брачной ночью сладкий клубничный десерт со сливками
  • В Средние века клубнику считали символом мира и процветания, поэтому ее подавали только на важных пирах для вельмож и заморских гостей

Раньше мы писали, о самых простых способах консервирования клубники.

Также читайте, как избавиться от пятен от клубники на одежде.

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