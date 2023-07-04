Что будет, если не прийти по повестке в военкомат: отругают, оштрафуют или посадят?

Где могут вручать повестки

Так, повестки в Украине могут вручать в любом месте, законом это не регламентировано.

Повестка обязательно должна содержать:

подпись руководителя ТЦК и СП и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата

время, когда нужно туда явиться

Вручить повестку могут:

сотрудники ТЦК и СП

уполномоченные лица

руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели управляющие многоквартирных домов

Какие бывают виды повесток

Повестки в военкомат бывают следующие:

повестка для уточнения учетных данных - прийти и встать на учет

обновить информацию о призывнике

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

повестка на призыв в армию - в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок

мобилизационное распоряжение - отправка в армию

Что будет за неявку по повестке

Если повестка касалась уточнения ваших учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, то штраф за неявку в военкомат для уточнения данных может составлять от 1500 до 3400 гривен (конкретный размер штрафа устанавливается в судебном порядке).

А вот повторное совершение нарушения в течение года может стать причиной для большего штрафа в размере до 5100 гривен. Этот вопрос регулируется статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Причины, по которым можно не явиться по повестке

Болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться.

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)

Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.