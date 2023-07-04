Что будет, если не прийти по повестке в военкомат: отругают, оштрафуют или посадят?

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Сейчас в армию продолжают призывать военнообязанных мужчин. Повестки активно приходят мужчинам от 18 до 60 лет.
Какое наказание предусмотрено, если вы не явились в военкомат, получив повестку - читайте в материале Styler.
Так, повестки в Украине могут вручать в любом месте, законом это не регламентировано.
Повестка обязательно должна содержать:
Вручить повестку могут:
Повестки в военкомат бывают следующие:
Если повестка касалась уточнения ваших учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, то штраф за неявку в военкомат для уточнения данных может составлять от 1500 до 3400 гривен (конкретный размер штрафа устанавливается в судебном порядке).
А вот повторное совершение нарушения в течение года может стать причиной для большего штрафа в размере до 5100 гривен. Этот вопрос регулируется статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.
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