Що буде, якщо не прийти по повістці до військкомату: насварять, оштрафують чи посадять?

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Наразі до армії продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків. Повістки активно приходять чоловікам від 18 до 60 років.
Яке покарання передбачено, якщо ви не з'явилися у військкомат, отримавши повістку - читайте у матеріалі Styler.
Так, повістки в Україні можуть вручати будь-де, законом це не регламентовано.
Повістка обов'язково повинна містити:
Вручити повістку можуть:
Повістки у військкомат бувають такі:
Якщо повістка стосувалася уточнення ваших облікових даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то штраф за неявку до військкомату для уточнення даних може становити від 1500 до 3400 гривень (конкретний розмір штрафу встановлюється у судовому порядку).
А ось повторне вчинення порушення протягом року може спричинити більший штраф у розмірі до 5100 гривень. Це питання регулюється статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Якщо людина не приходить після вручення повістки три й більше разів, на військовозобов'язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо особа не з'явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.
Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.
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