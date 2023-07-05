RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что будет, если прийти по повестке с опозданием: вы должны знать нюансы

Фото: Как накажут за опоздание по повестке (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается мобилизация и мужчинам от 18 до 60 лет приходят повестки в ТЦК.

Что будет, если вам пришла повестка, а вы явились по ней через несколько дней - читайте в материале Styler.

Что нужно знать об опоздании после повестки

Вопрос вручения повесток, в частности, регулируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

За неявку и уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации").

Неявка по повестке в военкомат для уточнения данных несет за собой административную ответственность в виде штрафа от 1500 до 3400 гривен. Повторная неявка - штраф размером до 5100 гривен.

Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины, если военнообязанный или призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5100-8500 гривен или исправительных работ сроком до одного года.

Опоздание (неявка в установленный срок) при условии наличия факта посещения ТЦК в ближайшее время не является правонарушением.

То есть, если военнообязанный посетит ТЦК с опозданием на несколько дней, ответственности не будет, поскольку в его действиях отсутствует игнорирование вызова и уклонение. Ответственность следует за полное игнорирование требований законодательства.

Ранее мы сообщали, что будет, если не прийти по повестке в военкомат.

Напомним, что адвокат рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПовестканаказаниеМобилизация в Украине