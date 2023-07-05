Что будет, если прийти по повестке с опозданием: вы должны знать нюансы

Что нужно знать об опоздании после повестки

Вопрос вручения повесток, в частности, регулируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

За неявку и уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации").

Неявка по повестке в военкомат для уточнения данных несет за собой административную ответственность в виде штрафа от 1500 до 3400 гривен. Повторная неявка - штраф размером до 5100 гривен.

Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины, если военнообязанный или призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5100-8500 гривен или исправительных работ сроком до одного года.

Опоздание (неявка в установленный срок) при условии наличия факта посещения ТЦК в ближайшее время не является правонарушением.

То есть, если военнообязанный посетит ТЦК с опозданием на несколько дней, ответственности не будет, поскольку в его действиях отсутствует игнорирование вызова и уклонение. Ответственность следует за полное игнорирование требований законодательства.