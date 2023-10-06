Стоматолог назвал три самых удивительных вкуса зубной пасты: таких в магазине не найдешь

Зубная паста - это незаменимая вещь в ежедневной рутине каждого человека. Но мало кто знает, что у нее довольно странные вкусы, которые действительно трудно представить в тюбике с пастой.

Зубная паста со вкусом виски

В 1954 году в Америке появилась оригинальная зубная паста со вкусом виски.

Создателя этой необычной зубной пасты зовут Дон Пойнтер. На реализацию своей идеи Дон получил кредит в размере 10 000 долларов и приступил к производству зубных паст с американским виски и шотландским. В каждом тюбике содержалось 3% алкоголя.

Продукт был довольно пьянящим и потому популярным. Позже идея была скопирована несколькими производителями зубных паст, и Пойнтер прекратил производство. Сейчас такой пасты с виски на полках в магазине не сыщешь. Но изобретательность творца поражает.

Зубная паста со вкусом виски (фото: архивы стоматолога)

Зубная паста со вкусом маринованных огурцов

Представить только. Кажется, это невозможно, но раньше и в самом деле существовала паста с таким удивительным вкусом, как маринованные огурцы.

Зубная паста со вкусом маринованных огурцов (фото: архивы стоматолога)

Зубная паста со вкусом Бекона

Еще одним очень удивительным вкусом для зубной пасты - есть вкус поджаренного бекона. Трудно себе представить, как можно чистить зубы с привкусом мяса.

Такие вкусы существовали прежде, но сейчас их найти невозможно. Конечно, есть интересные вкусы и в нашей реальности, но они более классические, например фруктовые или ягодные.

Зубная паста со вкусом бекона (фото: архивы стоматолога)

Исторические раскопки стоматолога

Также Ян рассказал историю зубной пасты и шокирующие ингредиенты, из которых ее делали в ХVIII веке.

По словам стоматолога, зубную пасту придумали египтяне почти пять тысяч лет назад. В первозданном виде она выглядела совсем иначе - это была смесь пемзы и вина.

С древней Римской империи почти ХVIII века, главным ингредиентом зубной пасты была моча. Это объяснялось очищающими свойствами амиака, которыми она обладает.