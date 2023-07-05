Что нельзя дарить на свадьбу: эти вещи приносят беды и несчастья

Свадьба - это всегда радостное мероприятие и рядом с молодоженами собираются родные и друзья. И, конечно же, все гости дарят им подарки. Выбор удачного подарка для многих становится проблемой, потому что хочется сделать приятное, вручить что-нибудь полезное и не навредить молодой семье.

О том, от каких презентов лучше отказаться, читайте в материале Styler.

Острые предметы

Речь идет о ножах, столовых приборах, инструментах, оружии. Все острые предметы обладают разрушительной энергетикой. Для молодой семьи набор хороших ножей очень плохим подарком, поскольку он может привести к постоянным ссорам и неприятностям в отношениях.

Антиквариат

Старинные вещи тоже такой себе подарок. Они принесут в дом молодоженов энергетику своих прошлых владельцев и не всегда она положительна.

Подарив антикварную вещь женихам, вы рискуете подарить им неудачи и беды бывшего владельца.

Детские вещи

Если вы не знаете, планирует ли пара детей, не стоит дарить вещи, которые с этим связаны. К тому же существует поверье, что заранее дарить детскую одежду или игрушки - к несчастью и проблемам с зачатием.

Часы

Этот предмет также не рекомендуют дарить на какие-либо знаменательные даты, особенно на свадьбу и день рождения. Считается, что такой подарок будет отсчитывать и сокращать счастливое время у того, кому подарили часы.

Зеркало

С зеркалом издавна связано много примет - в основном отрицательных. В этом случае такой подарок может стать символом эгоизма, самолюбования.

И в семье могут возникать ситуации, когда молодожены будут зацикливаться на себе, вместо того чтобы уделять внимание своим половинкам.

Пустые вазы

Пустые вазы символизируют бедную и тяжелую жизнь. Если хотите сделать такой подарок, бросьте ко дну хотя бы монету.