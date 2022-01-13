Щедра кутя на Старий Новий рік: як правильно готувати

На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня, прийнято подавати на стіл щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.

Традиційно кутю готують з пшениці, але раніше за традиціями на Старий Новий рік робили її з ячменю і навіть жита. В наші дні дуже часто кутю роблять з рису.

Зерна крупи необхідно потовкти в ступці, щоб здерти лушпиння, не пошкодивши при цьому цілісність зерна. Потім відокремлюють лушпиння, просіваючи зерна і промиваючи. Ну а потім з чистих зерен варять кашу.

Наступним етапом приготування куті було додавання меду або сита (мед, розведений водою). Пізніше люди почали також додавати макове молочко, приготоване з перетертого запареного маку. Крім того, для смаку в кутю можна додати горіхи, родзинки і сухофрукти.

Лайфхак

Всі інгредієнти для куті необхідно готувати окремо: з крупи варять розсипчасту кашку, родзинки і мак запарюють, горіхи подрібнюють. З'єднують вже готові продукти, які підігрівають 10-15 хвилин. Кутя повинна вийти рідкувата - вона так соковитіша, за старовинним рецептом спробуйте зварити її на меді.

Кутя з пшениці з маком і горіхами

Інгредієнти

1 склянка пшениці

100 г маку

100 г очищених волоських горіхів

2-3 ст. ложки меду

цукор за смаком

Приготування

1. Переберіть пшеницю, промийте і до готовності відваріть у воді.

2. Ретельно розітріть мак поки не утворюється молочко.

3. Додайте мед і перемішайте його з кашею.

4. Додайте жменю подрібнених волоських горіхів.

Кутя з пшениці з варенням

Інгредієнти

400 г пшениці або 250 г рису

1 стакан ягід (можна фрукти з варення)

Приготування

1. Переберіть пшеницю, промийте її і відваріть. Після цього зерно відкиньте на друшляк, охолодіть і додайте ягоди або фрукти.

2. Якщо кутя вийшла густою, додайте солодкої води або сироп. Для рису той же рецепт.

Кутя з ячної крупи з маком

Інгредієнти

2 склянки ячної крупи

1 ст. молока

3 л води

2-3 ст. л. меду

0,5-1 ст. маку

2 ст. л. будь-якого варення

Приготування

1. Промийте крупу і поставте варити на невеликий вогонь. При цьому вчасно знімайте піну.

2. Коли з крупи виділяється слиз, то це означає, що необхідно злити зайву воду. Після цього кашу потрібно перекласти в іншу каструлю, додати молоко і варити до готовності. Щоб каша не пригорала, весь час її помішуйте.

3. Мак доведеться приготувати окремо, традиційно заливши його окропом і настоявши 10-15 хвилин, після чого воду злити. Розпарте мак і перетріть його в ступці з додаванням окропу в пропорції 1 ч.л. води на 1 ст. л. маку.

4. Готові інгредієнти: мак, родзинки і крупу змішайте, додайте мед і, безперервно помішуючи, нагрівайте на маленькому вогні ще 5-7 хвилин. Потім вимкніть вогонь і додайте в кашу варення.