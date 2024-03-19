Еще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк

Во время боевой задачи на Авдеевском направлении погиб Иван "Бонус" Фесенюк - мастер спорта по кикбоксингу и фанат "Динамо". Военный был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию WBC Ультрас Динамо в Facebook .

Что известно о павшем Герое

"Выполняя боевую задачу на фронте погиб Иван "Бонус" Фесенюк. Иван был фанатом "Динамо" и представителем фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны в частности, был мастером спорта по кикбоксингу", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту друзья Ивана сообщают, что он в 2019 году он завоевал золото на Чемпионате мира по кикбоксингу.

Также отмечается, что с началом новой фазы российско-украинской войны Иван пошел на фронт защищать нашу Родину.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Ивана. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге, это большая потеря для бело-синего движения", - отмечают в Ультрас Динамо.

Известно также, что Иван Фесенюк был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Иван Фесенюк был мастером спорта по кикбоксингу (фото: Facebook.com/Soloviova.Nataly)