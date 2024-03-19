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Еще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк

Вторник 19 марта 2024 11:21
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Еще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк Иван Фесенюк погиб на фронте (фото: facebook.com/wbc.kyiv)
Автор: Василина Копытко

Во время боевой задачи на Авдеевском направлении погиб Иван "Бонус" Фесенюк - мастер спорта по кикбоксингу и фанат "Динамо". Военный был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Что известно о павшем Герое

"Выполняя боевую задачу на фронте погиб Иван "Бонус" Фесенюк. Иван был фанатом "Динамо" и представителем фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны в частности, был мастером спорта по кикбоксингу", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту друзья Ивана сообщают, что он в 2019 году он завоевал золото на Чемпионате мира по кикбоксингу.

Также отмечается, что с началом новой фазы российско-украинской войны Иван пошел на фронт защищать нашу Родину.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Ивана. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге, это большая потеря для бело-синего движения", - отмечают в Ультрас Динамо.

Известно также, что Иван Фесенюк был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Еще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван ФесенюкЕще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван ФесенюкЕще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван ФесенюкИван Фесенюк был мастером спорта по кикбоксингу (фото: Facebook.com/Soloviova.Nataly)

Ранее мы писали о том, что на войне погиб известный украинский журналист Петр Цурукин.

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