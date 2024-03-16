За несколько дней до свадьбы с любимой. На войне погиб 22-летний кинооператор

На войне погиб молодой кинооператор Олесь Самчук. Военному было всего 22 года. Мужчина отдал свою жизнь за Украину за несколько дней до свадьбы с любимой невестой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице Национального союза кинематографистов в Facebook .

Что известно о военном

Самчук стал в ряды ВСУ в прошлом году, когда закончил обучение в Институте журналистики Киевского национального университета. На фронте он получил позывной "Каркаде", служил в аэроразведке.

"Парню было всего 22. 22 года! Каждое такое известие рвет душу", - отметили в Национальном союзе.

На фронте погиб молодой кинооператор (скриншот)

Военный погиб 11 марта на Донецком направлении, за несколько дней до свадьбы. 19 марта он и его невеста планировали пожениться.

"Молодое улыбающееся лицо парня, положившего свою непрожитую жизнь, свои неснятые фильмы, свои никогда не сбывшиеся мечты на алтарь нашей с вами свободы... Герои, к сожалению, умирают, но никогда не должна исчезнуть наша благодарная память о каждом из них. Выражаем искренние соболезнования родным Олеся и его любимой девушке, его невесте", - резюмировали в Национальном союзе.

Что пишут украинцы

В комментариях один из юзеров отметил, какие именно фильмы снял Самчук - ленты "Архитектон" и Life goes on. Также пользователи написали: