Ще одна втрата для України. На фронті загинув майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк

Під час бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув Іван "Бонус" Фесенюк - майстер спорту з кікбоксингу та відомий фанат київського "Динамо". Військовий був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "WBC Ультрас Динамо" у Facebook .

Що відомо про полеглого Героя

"Виконуючи бойове завдання на фронті загинув Іван "Бонус" Фесенюк. Іван був фанатом "Динамо" і представником фірми "Capitals". До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді і представників трибуни зокрема, був майстром спорту з кікбоксингу", - йдеться у повідомленні.

У коментарях до посту друзі Івана повідомляють, що він у 2019 році виборов золото на Чемпіонаті світу з кікбоксингу.

Іван Фесенюк був майстром спорту з кікбоксингу (фото: Facebook.com/Soloviova.Nataly)

Також зазначається, що з початком нової фази російсько-української війни Іван долучився до захисту нашої Батьківщини.

"Висловлюємо щирі співчуття родичам і близьким Івана. Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг, це неабияка втрата для біло-синього руху", - зазначають ультрас.

Відомо також, що Іван Фесенюк був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади.

Іван Фесенюк був майстром спорту з кікбоксингу (фото: Facebook.com/Soloviova.Nataly)

Допомогти родині Фесенюка можна, перевівши посильну суму на Монобанку за посиланням.

"Він любив життя, любив Бога, любив Україну! На захист держави став з 2022 року, рятуючи Київ, а ще з 2014-го приєднався до лав "Азову". Пройшов Бахмут і Авдіївку. Майстер спорту з кікбоксингу, що став тренером для багатьох дітей, дорослих та військових... Герой України! Залишив у наших серцях почуття глибокої любові і приклад для наслідування! Спочивай з миром, братику! Ми просто будемо сумувати і вічно любити", - написала у Facebook сестра бійця Тетяна.

Також вона опублікувала фото посилки, яка вже ніколи не дійде до адресата - її полеглого брата.

"Посилка для брата, що не встигла до адресата. Зібрана з любов'ю з усього, що він любив. Сьогодні поїде підтримати іншого чийогось брата. Нашого захисника!" - написала жінка.

Посилка, яку збирали для Івана... (фото: facebook.com/tatiana.feseniuk)