"Любил жизнь, свою страну и работу": на войне погиб известный украинский журналист

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение городского совета Трускавца , откуда был родом защитник.

Что известно о гибели военного

В сообщении говорится, что Петра более полугода считали пропавшим без вести. Официальной же датой его смерти считается 4 июня 2023 года.

"К сожалению, самые плохие опасения подтвердились - воин-Герой действительно погиб. Выражаем искренние соболезнования маме Леси Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", - написали в городском совете.

Петр Цурукин (фото: facebook.com/tmr.gov.ua)

Смерть воина также прокомментировал шеф-редактор телеканала СТБ Игорь Войцишевский.

"С 2012 года он успел поработать на многих проектах и стал верным другом, крутым профессионалом и надежным плечом для всех, кому посчастливилось его знать. Петр любил жизнь, свою страну и любимую работу, и в 23 году решил присоединиться к рядам ВСУ и защищать нас с вами, даже на фронте он защищал Украину с позывным "СТБ", - написал он на своей Facebook-странице.

Отметим, что на телеканале СТБ Петр Цурукин работал главным редактором проекта "Один за всех", а на канале Kyiv Live - ведущим.

У воина остались мама и бабушка.

Петр Цурукин (фото: facebook.com/petro.tsurukin)