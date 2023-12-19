Папа Римский разрешил благословлять однополые пары. Что об этом думает украинская церковь

В Ватикане одобрили постановление о благословении однополых пар в римско-католических церквях. Однако подобная процессия не касается регулярных церковных ритуалов или литургий. В ПЦУ текст постановления назвали "программным", а однополые отношения - грехом содомии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост руководителя Белоцерковской епархии ВЦУ Евстратия Зори в Facebook .

Реакция ПЦУ на постановление Ватикана

По мнению Евстратия Зори текст постановления должен заставить воспринимать слова "Церковь", "однополые пары" и "благословение" как однорядные.

"Многозначность текста и противоречивые утверждения сознательно используются, чтобы замаскировать главную цель и дать возможность в тексте найти всем заинтересованным то, что понравится именно им, и, следовательно, открыть в сознании "окно Овертона", - пишет священнослужитель.

Он подчеркивает любопытную деталь: время публикации текста. Это произошло в канун Рождества Христова, чтобы "возмутить мир и верных". По словам Зори, это лишь подтверждает, что ничего общего с пастырской заботой или Евангелием у этого события нет.

"Это политический "программный" текст. И именно так он уже воспринимается и теми, кто против, и теми, кто за", - считает Евстратий.

Что касается ПЦУ, то церковь выразила свою позицию на эту тему в Декларации Поместного Собора "О негативном отношении ко греху содомии (гомосексуализма)". Этот документ повторяет принципиальные взгляды, высказанные такой же Декларацией в 2007 году.

Евстратий Зоря подчеркивает, что в постановлении Ватикана говорится о благословении "неупорядоченной пары".

"То есть такой, которая по определению не может получить брак. И это специально подчеркнуто указаниями документа, что "благословение" не может быть таким, как ритуал и церемония Таинства Брака. Авторы и понтифик ясно признают, что союз двоих, которая просит благословения, никак не может стать супружеской парой", - подчеркнул он.

Больше о постановлении Ватикана

Прежде у Папы Римского подчеркнули, что изданную Дикастерией доктрины веры нельзя путать с таинством гетеросексуального брака. Учение о нем остается для Римско-католической Церкви без изменений, а благословение не означает одобрения союза.

Кроме того, подобные нововведения не обязательно должны стать нормой. То есть священники должны принимать решения в любом случае индивидуально.

Чтобы избежать "любой формы путаницы или скандала", когда находящаяся в нестандартном положении пара или однополые пары просят благословения, оно "никогда не должно передаваться одновременно с церемониями гражданского союза, и даже не в связи с ними".