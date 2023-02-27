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"Еще 10 секунд и Руся бы погибла": история 18-летней военной растрогала украинцев

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Понедельник 27 февраля 2023 20:29
"Еще 10 секунд и Руся бы погибла": история 18-летней военной растрогала украинцев Руся ушла на фронт добровольцем (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинцев тронула история 18-летней девушки, которая ушла на фронт добровольцем и стала оператором-связистом. Спустя почти год полномасштабной войны она попала под минометный обстрел, чудом выжила, но потеряла левую ногу.

Историей девушки поделились фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице в Instagram.

Как 18-летняя Руся стала добровольцем

"24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, Руси было всего 18 лет. Почти сразу она пошла добровольцем в ряды ВСУ. Потому что не могла стоять в стороне, потому что должна была что-то сделать", - говорится в сообщении.

Руся получила должность оператора-связного. Ее работа состоит в том, чтобы принимать информацию о выходах и приходах снарядов, перемещении техники, пехоты, любые подозрительные звуки или взрывы и передавать командованию.

Ее рабочий график был практически круглосуточным, приходилось работать и днем и ночью. Несмотря и большую нагрузку она хорошо выполняла свою работу.

&quot;Еще 10 секунд и Руся бы погибла&quot;: история 18-летней военной растрогала украинцевРуся ушла на фронт в 18 лет (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)

Как Руся получила ранение

10 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания машина девушки попала под минометный обстрел. В результате девушка потеряла ногу. По словам врачей, еще десять секунд и Руся могла бы погибнуть.

"Первые два дня в больнице Руся плакала, плакала без остановки. А потом решила бороться. Сегодня она хочет стать примером для всех, кто как и она, потерял конечности на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь. Возможно быть счастливой", - пишут фотографы.

Также отмечается, что впереди у военной сверхтяжелая реабилитация и протезирование.

&quot;Еще 10 секунд и Руся бы погибла&quot;: история 18-летней военной растрогала украинцевРусю ждет долгий период реабилитации и протезирования (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)

"У нас нет сомнений, что эта девушка не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости. Она уже им есть, на самом деле. Как и каждый, кто пошел защищать нашу с вами страну. Несмотря на совсем юный возраст, на все эти "страшно" и "война не для каждого" - она пошла добровольцем. Именно из-за таких людей как Руся уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда", - отмечают в сообщении.

Украинцы активно комментируют фото девушки и восхищаются ее мужеством. Также много комментариев под фото Руси оставили иностранцы.

В своем посту фотографы указали активную ссылку на страницу девушки, на тот случай, если кто захочет ее поддержать эмоционально или финансово.

&quot;Еще 10 секунд и Руся бы погибла&quot;: история 18-летней военной растрогала украинцев&quot;Еще 10 секунд и Руся бы погибла&quot;: история 18-летней военной растрогала украинцев

Руся хочет показать своим примером, что можно жить полноценной жизнью даже после ампутации конечности (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)

Ранее мы рассказывали о том, что поляки построят мобильный учебный центр для украинских военных.

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