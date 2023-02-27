"Еще 10 секунд и Руся бы погибла": история 18-летней военной растрогала украинцев

Украинцев тронула история 18-летней девушки, которая ушла на фронт добровольцем и стала оператором-связистом. Спустя почти год полномасштабной войны она попала под минометный обстрел, чудом выжила, но потеряла левую ногу.

Историей девушки поделились фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице в Instagram .

Как 18-летняя Руся стала добровольцем

"24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, Руси было всего 18 лет. Почти сразу она пошла добровольцем в ряды ВСУ. Потому что не могла стоять в стороне, потому что должна была что-то сделать", - говорится в сообщении.

Руся получила должность оператора-связного. Ее работа состоит в том, чтобы принимать информацию о выходах и приходах снарядов, перемещении техники, пехоты, любые подозрительные звуки или взрывы и передавать командованию.

Ее рабочий график был практически круглосуточным, приходилось работать и днем и ночью. Несмотря и большую нагрузку она хорошо выполняла свою работу.

Руся ушла на фронт в 18 лет (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)

Как Руся получила ранение

10 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания машина девушки попала под минометный обстрел. В результате девушка потеряла ногу. По словам врачей, еще десять секунд и Руся могла бы погибнуть.

"Первые два дня в больнице Руся плакала, плакала без остановки. А потом решила бороться. Сегодня она хочет стать примером для всех, кто как и она, потерял конечности на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь. Возможно быть счастливой", - пишут фотографы.

Также отмечается, что впереди у военной сверхтяжелая реабилитация и протезирование.

Русю ждет долгий период реабилитации и протезирования (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)

"У нас нет сомнений, что эта девушка не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости. Она уже им есть, на самом деле. Как и каждый, кто пошел защищать нашу с вами страну. Несмотря на совсем юный возраст, на все эти "страшно" и "война не для каждого" - она пошла добровольцем. Именно из-за таких людей как Руся уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда", - отмечают в сообщении.

Украинцы активно комментируют фото девушки и восхищаются ее мужеством. Также много комментариев под фото Руси оставили иностранцы.

В своем посту фотографы указали активную ссылку на страницу девушки, на тот случай, если кто захочет ее поддержать эмоционально или финансово.

Руся хочет показать своим примером, что можно жить полноценной жизнью даже после ампутации конечности (фото: Константин и Влада Либеровы /Instagram)