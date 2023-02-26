Пострадавшие от войны украинцы могут получить лечение за границей: инструкция от Минздрава

С начала полномасштабной войны в Украине международные партнеры продолжают организовывать транспортировку и лечение пострадавших украинцев в клиники Европы.

"С помощью международных партнеров, в рамках сотрудничества Минздрава Украины с правительством Польши и при поддержке ВОЗ, БО "Врачи без границ", БФ "Медицинская миссия", авиакомпаний и транспортных бригад парамедиков из Польши, Германии, Дании, Швеции, Норвегии и других стран осуществляется важная техническая функция: пострадавших или больных украинцев перевозят специальным медицинским автотранспортом в промежуточные аэропорты и медицинские эвакуационные хабы, при необходимости оказывают оперативно медицинскую помощь на этапе эвакуации и сопровождают пациентов в больницы", - говорится в сообщении.

Алгоритм медицинской эвакуации в зарубежные больницы:

Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о необходимости направления пациента для лечения за границу;

В зарубежные клиники транспортируются прежде всего дети и взрослые со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами;

Лечащий или семейный врач информирует областного координатора по медицинской эвакуации;

Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации;

Если пациент (или его законный представитель) дает согласие на медицинскую эвакуацию, то Минздрав направляет соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии;

Минздрав получает через платформу Early Warning and Response System (EWRS) предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза;

Координаторы по медевакуации Министерства в постоянной коммуникации с больницами, принимающими пациентов, согласовывают этапы и маршруты безопасной транспортировки;

Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины транспортируют пациентов от больниц в прифронтовой зоне или на деоккупированных территориях в медицинские учреждения Львовской области;

Следовательно, специальным медицинским автотранспортом или медицинскими вертолетами/самолетами украинцев транспортируют за границу для специализированного лечения;

Минздрав Украины при содействии министерств здравоохранения стран-членов ЕС/ЕЭС, через платформу EWRS проводит мониторинг пациентов;

После завершения лечения пациенты могут вернуться в Украину при содействии

Минздрав обращает внимание, что если вы или родной вам человек нуждаетесь в медицинской эвакуации, обращайтесь, прежде всего, к семейным врачам. Коммуникация Министерства здравоохранения с семейными врачами продолжается постоянно и непрерывно.