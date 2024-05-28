"В ожидании цветочка": жена Евгения Кота очаровала снимками с новой фотосессии
Наталья Татаринцева находится на третьем триместре беременности, и женщина настолько сильно кайфует от своего состояния, что очень часто устраивает фотосессии.
О крайней из них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Натальи.
Наталья Татаринцева показала новые кадры с беременным животиком
Жена известного украинского танцора и хореографа Евгения Кота ждет своего первенца, а точнее, рождения маленькой принцессы.
Поскольку звездная пара очень долго ждала беременность, то сейчас они оба кайфуют от процесса вынашивания первого ребенка. Именно для того, чтобы запомнить эти счастливые мгновения, Наталья фотографируется в разных и прекрасных образах.
Да, в крайней и очень интересной фотосессии Наталья показала нежный и романтичный образ, который подчеркнул ее беременный животик.
Наталья Татаринцева показала новые кадры с беременным животиком (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
"В ожидании своего цветочка", - нежно подписала фотографии танцовщица.
Гимнастка надела обжатое розовое платье без бретелей и высокие перчатки. Также она заплела волосы в аккуратный пучок и дополнила образ объемными серьгами с жемчужинами.
Но изюминкой фотосессии стали большие розовые тюльпаны у ног Натали, они созданы из бумаги, но выглядят очень реалистично.
Ранее мы рассказывали, что жена Евгения Кота зажгла беременный животик на последних сроках в яркой фотосессии.
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