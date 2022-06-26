Шатунов збирався воювати проти України і хотів записатися добровольцем

Російський співак Юрій Шатунов, який помер у 48 років від серцевої недостатності, не просто ненавидів Україну. Він збирався записатися добровольцем і воювати проти України.
Про це розповів директор музиканта Аркадій Кудряшов на церемонії прощання з Шатуновим.
За словами Кудряшова, соліст групи "Ласковый май" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, збирався записатися добровольцем і поїхати на Донбас.
"Юра сказав:" Аркадій, поїхали запишемося добровольцями", - розповів директор артиста.
Він додав, що ця пропозиція його шокувала, і він навіть запитав, чи не зійшов Юрій з розуму.
"Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "Поїхали на Донбас", - зазначив Кудряшов.
Сьогодні в Москві проходить церемонія прощання з Юрієм Шатуновим. Очевидці повідомляють, що на Троєкуровському кладовищі зібралися тисячі шанувальників музиканта.
Але прощатися з ним не приїхали дружина і діти - вони знаходяться в Німеччині. Тіло Шатунова збираються кремувати.
"Однак багато присутніх забули, де вони знаходяться. Вони не випускали з рук телефони, знімаючи відео і роблячи фото навіть всередині приміщення і біля труни з лідером групи "Ласковый май". Білява дівчина в короткій світло-блакитній сукні зупинилася біля труни на кілька секунд, намагаючись зробити кадри краще", - описують церемонію прощання російські ЗМІ.
Фото: Юрій Шатунов
Кумир підлітків у 90-х роках був українофобом. Він вже давно відмовлявся від роботи з українцями, і навіть у країнах Європи. Називав "скінченими бандерівцями, нацистами та фашистами".
Також Юрій Шатунов оспівував "велику Росію". І у своїх соцмережах він активно вітав шанувальників з 23 лютого і 9 травня.
Хоча сам артист, його дружина і діти вже давно жили в Німеччині та перевозити сім'ю у РФ він не хотів.
Фото: Юрій Шатунов
Шатунов помер в ніч на 23 червня. Напередодні він увечері відпочивав з друзями та вранці збирався на риболовлю. Відомо, що він пив пиво з друзями та закушував раками, а після - йому стало погано.
Ніяких ліків в будинку не знайшли і його повезли в найближчий медпункт самостійно. Там йому викликали швидку і по дорозі у нього зупинялося серце. Лікарі запускали його організм скільки могли, і вже в приймальному покої він помер.
До речі, раніше ми писали, що Юрій Шатунов дуже сильно ненавидів Україну.