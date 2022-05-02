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Рецепт найкращого маринаду для м'якого шашлику зі свинини: м'ясо буде соковитим завжди

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Понеділок 02 травня 2022 08:40
Рецепт найкращого маринаду для м'якого шашлику зі свинини: м'ясо буде соковитим завжди Фото: Рецепт найкращого маринаду для м'якого шашлику зі свинини (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильний маринад для шашлику - ще те завдання. Майонез - шкідливо, оцет - теж ідея так собі. Деякі любителі відпочинку на природі навіть пропонують "квасити" м'ясо в кефірі.

Як приготувати найідеальніший маринад, розповіла український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти (на 2 кг м'яса)

  • Помідори - 300
  • Цибуля - 200 г
  • Базилік - 5 г
  • Оливкова олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 1,5 ч. л. (за смаком)
  • Перець за смаком

Помідори і цибулю перемолоти на м'ясорубці, додати спеції, оливкову олію.

М'ясо нарізати шматочками, добре перемішати в маринаді. Залишити мінімум на 2 години.

"Дуже рекомендую хоч раз спробувати приготувати маринад для шашлику за цим рецептом. Він робить м'ясо м'яким і соковитим. Шашлик виходить неймовірним. Цибулевий сік разом з перетертими томатами пом'якшує м'ясо, а базилік виграшно підкреслює смак свинини", - пише блогер.

Раніше ми писали, який маринад є найнебезпечнішим.

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