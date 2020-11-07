Вірменія і Азербайджан ведуть бої в районі Шуші

Фото: ситуація в Карабасі (nkrmil.am)

У Міністерстві оборони Вірменії повідомляють про інтенсивні бої в районі міста Шуші. Це друге за величиною карабахське місто.

Про це повідомив представник Міноборони країни Арцрун Ованнісян в ході брифінгу і на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бої тривають вже кілька днів.

"Військова операція зі знищення в околицях Шуші диверсійно-розвідувальних, тактичних ротні груп (ЗС Азербайджану, - ред.), найманців успішно триває", - сказав Ованесян.

Епіцентр бойових дій знаходиться на ділянці Шуші-Карін.

Разом з тим, Міноборони Азербайджану повідомило, що бойові операції з різною інтенсивністю тривали в основному на Агдеринському, Агдамському і Ходжавендсткому напрямках фронту. Вірменська сторона понесла втрати.

В даний час бойові операції тривають на всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, конфлікт Вірменії і Азербайджану в Нагірному Карабасі загострився. Азербайджанська сторона заявила про вибух на вірменському складі боєприпасів.

Через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.