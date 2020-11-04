У Нагірному Карабасі майже 130 тисяч громадян залишили свої будинки

Фото: наслідки обстрілів в Карабасі (twitter com HikmetHajiyev)

Через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки. В ООН вимагають припинити конфлікт, а всі винних у ньому - притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що неодноразові заклики до Вірменії та Азербайджану уникати загибелі мирних жителів і шкоди цивільній інфраструктурі залишилися без уваги.

"Замість цього руйнуються будинки, вулиці перетворилися на руїни, а люди змушені шукати притулку в підвалах", - заявила вона.

За словами Бачелет, приблизно 40 тисяч громадян Азербайджану були змушені тимчасово залишити свої будинки через останні бойові дії. Водночас майже 90 тисяч етнічних вірмен покинули Нагірний Карабах і нині перебувають у Вірменії.

Нагадаємо, обстріли житлових районів в зоні Нагорного Карабаху і за його межами можуть прирівняти до військових злочинів.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що США розглядає можливість введення в Нагорний Карабах миротворців.