Шансы Украины победить на Евровидении 2023 снова упали: подробности

Евровидение 2023 года стартует в Ливерпуле уже в середине мая. Между тем прогнозы на победу украинской группы TVORCHI меняются, и не в лучшую для нас сторону.

Узнайте подробности в материале Styler ниже.

Что говорят букмекеры

Так, по данным официального букмекерского сайта, Украина оказалась на третьем месте, после того как уступила Швеции и Финляндии.

Букмекеры дают шведам 31% на победу, финнам - 15%, а украинцам - 14%

Отметим, что Украина держалась на первом месте в рейтинге букмекеров очень долго - до и после победы TVORCHI в финале Национального отбора. В конце февраля стало известно, что украинцы переместились на вторую позицию.

Теперь же после презентации конкурсной песни Cha Cha Cha финской группы Käärijä они вырвались на второе место. Швеция, несмотря на то, что ни исполнитель, ни группа еще официально не представлены, лидирует в букмекерском рейтинге.

Украина оказалась на третьем месте (скриншот)

11 марта станет известно имя участника от Швеции, когда будет объявлено о результатах местного Нацотбора.

Предлагаем посмотреть конкурсные песни из первой пятерки по рейтингу букмекеров:

1 место - Швеция (песня и исполнителя пока не названы)

2 место - Käärijä, Cha Cha Cha

3 место – TVORCHI, "Heart of Steel"

4 место – Великобритания (песня и исполнителя пока не названы)

5 место – Alessandra, Queen Of Kings

Когда состоится Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9, 11 и 13 мая (Грандфинал) в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush, однако из-за войны проводить Евровидение в Украине стало невозможным.

Британские организаторы конкурса уверяют, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. В частности, программа конкурса будет представлять современную Украину.