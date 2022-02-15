Шампунь може викликати акне і прищі? Названо ознаки, які на це вказують

Як повідомляють дерматологи, причиною запалення шкіри після використання шампуню можуть стати добавки, які є в складі миючого засобу:

Оливкова олія

Арганова олія

Кокосове масло

Пропіленгліколь

Олія чайного дерева

Спирт

Ці засоби можуть забивати пори та викликати появу прищів. Якщо у вас є схильність до акне - то ви можете бути більш чутливі до шампунів з олією.

Ще однією причиною лікарі називають алергію - на один з інгредієнтів шампуню. При такій реакції з'являються білі прищі й горбки уздовж лінії росту волосся, на лобі та біля основи шиї.

Якщо у вас довге волосся, то постраждає шкіра на спині та плечах.

А ось уникнути цієї проблеми майже неможливо. Якщо у вас є схильність до алергії, то вибирайте засоби, на яких написано, що вони не містять олійки, не є комедонними та не провокують акне.

Не варто вірити етикеткам, де вказується, що шампунь зроблений з натуральних інгредієнтів. Вони також можуть містити олію і викликати акне або алергію.

Також варто перевірити й інші засоби для волосся - бальзами, кондиціонери, спреї та засоби для укладання. У багатьох з них можуть міститися олійки.