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Шампунь может вызвать акне и прыщи? Названы признаки, которые на это указывают

Автор: Анна Шиканова

Воспаления на коже головы, на шее и на лице могут появиться из-за шампуня. Специалисты утверждают, что причиной раздражения может стать средство для мытья волос или его неправильное использование.

Какие признаки указывают на то, что ваш шампунь вызывает воспаление - читайте ниже.

Как сообщают дерматологи, причиной воспаления кожи после использования шампуня могут стать добавки, которые есть в составе моющего средства:

  • Оливковое масло
  • Аргановое масло
  • Кокосовое масло
  • Пропиленгликоль
  • Масло чайного дерева
  • Спирт

Эти средства могут забивать поры и вызывать появление прыщей. Если у вас есть склонность к акне - то вы можете быть более чувствительны к шампуням с маслами.

Еще одной причиной врачи называют аллергию - на один из ингредиентов шампуня. При такой реакции появляются белые прыщи и бугорки вдоль линии роста волос, на лбу и у основания шеи.

Если у вас длинные волосы, то пострадает кожа на спине и плечах.

А вот избежать этой проблемы почти невозможно. Если у вас есть склонность к аллергии, то выбирайте средства, на которых написано, что они не содержат масла, не являются комедонными и не провоцируют акне.

Не стоит верить этикеткам, где указывается, что шампунь сделан из натуральных ингредиентов. Они также могут содержать масла и вызывать акне или аллергию.

Также стоит проверить и другие средства для волос - бальзамы, кондиционеры, спреи и средства для укладки. Во многих из них могут содержаться масла.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно отрастить волосы в домашних условиях.

А также рассказывали о том, как избавиться от посеченных кончиков волос самостоятельно.

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