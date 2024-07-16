Шаманская высказалась об экс-муже Ханумаке после его выезда за границу: "Никакого отношения не имею"

Алина Шаманская высказалась о бывшем избраннике Руслане Ханумаке, который недавно сообщил о выезде за границу. Так, инфлюэнсер и журналистка решила сделать заявление об их разводе на фоне того, что получила немало хейта в свой адрес.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Алина отметила, что после выезда Руслана в Америку под ее постами начали появляться гневные комментарии по поводу того, что ее бывший любимый сбежал из страны. Она удивилась подобной ситуации и подчеркнула, что не имеет к этому человеку никакого отношения. Единственное, что их связывает, – воспитание сына.
"Официально сообщаю: я давно разведена с Русланом Ханумаком. Никаких отношений, кроме совместного отцовства, с ним не имею. К его деятельности, решениям и действиям - не имею никакого отношения", - сказала звезда соцсетей.
"Буду искренне благодарна, если люди перестанут отождествлять мое имя с ним. Спасибо", - также отметила она.
Stories Алины Шаманской (Фото: instagram.com/stories/shamankaa)
Шаманская добавила, что ее экс был в отношениях еще в период их брака, и сейчас он тоже не одинок. Кроме того, она добавила, что в вопросе воспитания ребенка они со звездой "Квартала 95" тоже имеют ряд разногласий.
"Этот человек был в отношениях еще задолго до развода, и находится в них сейчас. Единственное, что нас объединяет, - наш сын, в вопросах воспитания которого также имеем большое количество разногласий, но это уже совсем другая история", - сказала инфлюэнсер.
Актер сообщил соответствующую новость в начале июля, отметив, что уехал в чужую страну, чтобы быть рядом с сыном Артуром.
Позже он рассказал, как ему удалось пересечь границу. Тогда Руслан обнародовал скриншот из приложения, где поделился, что получил нужное разрешение на фоне проблем со здоровьем.
"Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном Сальбутамоле в моем кармане и периодических приступах астмы", - писал известный украинец.
Напомним, "Квартал 95" открестился от шоумена, который похвастался выездом за границу.
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