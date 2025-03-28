Возвращение Ракицкого: легенда "Шахтера" заключил соглашение с последним клубом УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба .

35-летний центральный защитник присоединился к "морякам" на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются. За "Черноморец" футболист будет играть под 44-м номером. Дебют Ракицкого за новый клуб может состояться в воскресенье, 30 марта в матче 22-го тура УПЛ "Карпаты" - "Черноморец".

В начале недели одесский клуб возглавил бывший партнер Ракицкого по "Шахтеру" Александр Кучер. "Черноморец" с 15-ю очками занимает последнее место в УПЛ.

(фото: ФК "Черноморец")

Кто такой Ярослав Ракицкий

33-летний уроженец города Першотравенск (сейчас - Шахтерское) Днепропетровской области. Начал заниматься футболом в местной ДЮСШ, а в 13 лет перебрался в академию донецкого "Шахтера".

В Украине играл только в составе "горняков" (2006-2019 и 2023-2024 годы). Провел за донецкий клуб 358 матчей, в которых отметился 18 голами и 35 ассистами.

Также выступал за российский "Зенит" (2019-2022) и турецкий "Адана Демирспор" (2022).

10-кратный чемпион и 7-кратный обладатель Кубка Украины. 4-кратный чемпион России.

За сборную Украины в 2009-2018 годах сыграл 54 матча, в которых забил 5 голов. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.