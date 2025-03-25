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Выйдет ли сборная Украины на ЧМ-2026: какие шансы дают после разгрома от Бельгии

Вторник 25 марта 2025 17:54
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Выйдет ли сборная Украины на ЧМ-2026: какие шансы дают после разгрома от Бельгии Фото: "Сине-желтых" ждет новое испытание (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Аналитический портал Football Meets Data просчитал шансы национальной команды Украины попасть на чемпионат мира по футболу-2026, как напрямую, так и через плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х портала.

После победы сборной Франции над Хорватией в плей-офф Лиги наций, окончательно сформировался состав группы D в квалификации к Мундиалю-2026. Компанию Украине, Исландии и Азербайджану составили французы.

Именно "трехцветные" считаются главным фаворитом квартета. Их шансы выиграть группу и напрямую попасть на ЧМ оцениваются аналитиками в 82%.

Вслед за командой Дидье Дешама ставят сборную Украины. Ее победа в группе оценивается лишь в 17%. А вот на то, что "сине-желтые" со второй строчки выйдут в плей-офф - дается 67%.

В целом ожидается, что лидерство в группе разыграют именно французы с украинцами, причем шансы первых выглядят намного выше. В то, что в распределение путевок вмешаются другие два участника - прогнозисты не верят. Исландии дается лишь 1% на победу и 12% - на плей-офф. Возможные достижения Азербайджана оцениваются еще ниже - 0,2 и 4% соответственно.

Выйдет ли сборная Украины на ЧМ-2026: какие шансы дают после разгрома от Бельгии

Сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026 5 сентября домашним матчем против Франции. Квалификационный турнир в группе продлится до 16 ноября. Напрямую в финальный раунд выйдет только победитель. Команда, занявшая второе место, будет играть в плей-офф.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. На турнире впервые сыграют 48 команд.

Ранее сообщили, что защитник сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы.

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