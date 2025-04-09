Шансы "Реала" - 1%: суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов

Поражения мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов заставили суперкомпьютер аналитической компании Opta выбрать нового главного претендента на евротрофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst .

Накануне старта четвертьфиналов наиболее вероятным победителем турнира аналитики считали "Барселону" (23,1%), вторую строчку рейтинга занимал ПСЖ (19,3%), далее шли "Арсенал" (15,6%) и "Интер" (13,8%). Мадридскому "Реалу" давали 12,2%, "Баварии" - 10,8%, "Астон Вилле" - 3,7%, дортмундской "Боруссии" - 1,5%.

Прошло всего два поединка стадии, как ИИ резко передумал и выдал новый расклад.

На суперкомпьютер так повлияла игра "канониров", что теперь именно их он считает основными претендентами на победу, подняв шансы команды Александра Зинченко на успех почти вдвое - до 28,4%. Выход лондонцев в финал оценивается в 54,2%, в полуфинал - 96%.

Предыдущий фаворит - "Барселона" - опустился на вторую строчку. Ее шансы на победу, финал и полуфинал оцениваются в 22,4%, 43,3% и 80% соответственно.

"Интер" обошел ПСЖ и поднялся на третье место - 21,1%, 43,7% и 82,4% соответственно.

Что касается остальных четвертьфиналистов, то их шансы на победу в ЛЧ таковы: ПСЖ (18,8%), "Бавария" (3,7%), "Астон Вилла" (3,2%), "Боруссия" (1,3%).

Акции "Реала" совсем упали. На повторный успех в ЛЧ дают 1,1%, на финал - 2,2%, а на камбэк с "Арсеналом" в четвертьфинале - 4%.

Напомним, что финал ЛЧ запланирован на 31 мая 2025 года ориентировочно в 22:00 по киевскому времени. Главный еврокубковый матч сезона примет "Альянц Арена" - домашний стадион "Баварии".

В прошлом году триумфатором Лиги чемпионов стал "Реал", который благодаря голам Карвахаля и Винисиуса в конце поединка, победил дортмундскую "Боруссию" - 2:0.